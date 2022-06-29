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29 июня 2022

Российские сервисы ремонта электроники вынуждены использовать компоненты из новых и подержанных гаджетов

Кроме дефицита запчастей, ожидается рост и сроков ремонта как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения.

На фоне нехватки компонентов для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств, сообщают «Ъ» источники на рынке электроники.

После начала «специальной военной операции на Украине» ряд производителей техники заявили, что прекращают поставлять свои устройства и запчасти на территорию России. Среди них были Apple, Samsung, Dell, Asus и другие. В сервисных центрах по ремонту техники Apple недавно заявили, что сроки ремонта устройств могут достигать недели из-за нехватки запчастей.

Реализация политики «параллельного импорта» также внесла свои сложности в ситуацию. Как утверждают ретейлеры, затраты на сервисное обслуживание и его организацию, которые раньше несли производители, теперь перешли к дистрибьюторам.

Новые схемы поставок вносят свои коррективы и в сроки гарантийного обслуживания электроники в сторону их увеличения. С помощью «параллельного импорта» планируется поставлять устройства, предназначенные для стран ЕАЭС. Пр словам источника «Ъ», регистрация таких гаджетов будет происходить на территории одной из стран содружества, и по требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах. Поэтому, добавил он, дистрибьюторам придется отправлять технику для ремонта в одну из этих стран, что как минимум вдвое увеличит сроки.

По словам гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, около 90% ремонтов ранее проводилось в течение пяти рабочих дней, но сейчас эти сроки могут быть дольше в зависимости от доступности комплектующих, и на товары, ввезенные с помощью параллельного импорта, гарантия от Acer вообще не будет доступна, все обязательства несет либо импортер, либо продавец.

В re:Store также говорят, что ремонт «параллельных» товаров в авторизированных сервисах Apple невозможен. В «М.Видео-Эльдорадо» лишь заявили, что планируют продолжать работу с действующими сервисными центрами.

По словам руководителя отдела развития «Сети компьютерных клиник» Алексея Дудина, в среднем стоимость услуг по ремонту техники пока осталась на прежнем уровне, но цена запчастей выросла, несмотря на «крепкий рубль».

 

Закон о «параллельном импорте» был принят Госдумой и подписан Путиным в июне текущего года. Он позволит компаниям легально ввозить товары из утвержденного кабмином списка без разрешения правообладателя.

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