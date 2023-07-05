В России вновь проверили устойчивость Рунета

В ночь с 4 на 5 июля в России провели очередные учения по обеспечению устойчивости Рунета. Об этом сообщает РБК. По словам одного из собеседников издания, в ходе учений «выключали международный интернет».



Представитель Роскомнадзора напомнил журналистам, что по закону об устойчивости Рунета учения должны проводиться не реже одного раза в год. «Учения прошли успешно», — сказал он, но на вопрос о задачах учений не ответил. Другие источники поделились, что проведённые учения — это попытка проверить, сможет ли российский сегмент интернета устойчиво функционировать в автономном режиме.

РБК отмечает, что власти редко отчитываются об итогах подобных учений. В 2021 году они продолжались месяц, и тогда, по некоторым данным, также тестировалась возможность работы Рунета в условиях отключения от глобальной сети.

Закон о «суверенном Рунете» был принят осенью 2019 года. Он обязал всех операторов связи установить специальное оборудование, через которое Роскомнадзор может управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости.