НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
5 July 2023

В России вновь проверили устойчивость Рунета

Сообщается, что в ходе учений «выключали международный интернет».

В ночь с 4 на 5 июля в России провели очередные учения по обеспечению устойчивости Рунета. Об этом сообщает РБК. По словам одного из собеседников издания, в ходе учений «выключали международный интернет».

Представитель Роскомнадзора напомнил журналистам, что по закону об устойчивости Рунета учения должны проводиться не реже одного раза в год. «Учения прошли успешно», — сказал он, но на вопрос о задачах учений не ответил. Другие источники поделились, что проведённые учения — это попытка проверить, сможет ли российский сегмент интернета устойчиво функционировать в автономном режиме. 

РБК отмечает, что власти редко отчитываются об итогах подобных учений. В 2021 году они продолжались месяц, и тогда, по некоторым данным, также тестировалась возможность работы Рунета в условиях отключения от глобальной сети.

Закон о «суверенном Рунете» был принят осенью 2019 года. Он обязал всех операторов связи установить специальное оборудование, через которое Роскомнадзор может управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. 

Роскомнадзор интернет Рунет суверенный Рунет

Похожие статьи

Дайджест преследований СМИ: июнь'2023
Тема недели: как менялось инфополе вокруг ЧВК «Вагнер»
Сайт «Рувики» заработал в бета-версии
«Роскомсвобода» просит выйти на связь троих участников «Битвы за Twitter»
Заблокированы «Госуслуги здорового человека» – сервис обращений к депутатам «Приёмная»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности