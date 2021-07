ООН приняла резолюцию о правах человека в Интернете

Международная некоммерческая организация по укреплению сотрудничества граждан и гражданских обществ во всём мире CIVICUS сообщила о принятии Советом по правам человека в ООН новой резолюции о правах в Интернене. В частности, акцент в резолюции делается на отключении Сети, отмечает CIVICUS, которая также выражает свою поддержку принятому документу.

🇺🇳📡Today the #UN adopted a resolution to help protect human rights on the #Internet.



The @CIVICUSMonitor has documented widespread use of internet shutdowns as a state tactic to quell protests & online dissent. #HRC47 statement: https://t.co/t03IYFHSAK pic.twitter.com/rq7UvH4yeN