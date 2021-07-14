ООН приняла резолюцию о правах человека в Интернете

Международная некоммерческая организация по укреплению сотрудничества граждан и гражданских обществ во всём мире CIVICUS сообщила о принятии Советом по правам человека в ООН новой резолюции о правах в Интернене. В частности, акцент в резолюции делается на отключении Сети, отмечает CIVICUS, которая также выражает свою поддержку принятому документу.

🇺🇳📡Today the #UN adopted a resolution to help protect human rights on the #Internet.



The @CIVICUSMonitor has documented widespread use of internet shutdowns as a state tactic to quell protests & online dissent. #HRC47 statement: https://t.co/t03IYFHSAK pic.twitter.com/rq7UvH4yeN — CIVICUS (@CIVICUSalliance) July 13, 2021

Правозащитники напомнили о том, что прекращение доступа в Интернет (правительственные шатдауны) или доступа к социальным сетям стало широко распространённой практикой, используемой властями многих стран для подавления протестов или разного рода форм онлайн-инакомыслия.

«В прошлом году CIVICUS Monitor задокументировал подобную тактику, использованную в Бангладеш, Чаде, Эфиопии, Индии, Мьянме и Палестине, а также в других странах, — говорится в пресс-релизе CIVICUS. — Прекращение работы Сети значительно ограничивает способность людей в поиске, получении или распространении информации в Интернете; в контексте пандемии COVID-19 это лишило людей возможности получать важную информацию и услуги в кризисной ситуации. Такие ограничения доступа к Интернету не могут быть оправданы соображениями общественного порядка или национальной безопасности».

Принятая резолюция решительно осуждает намеренное и произвольное отключение Интернета с целью ограничения распространения информации. Документ также уполномочивает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучить все случаи отключения Интернета и представить свои выводы Совету в следующем году.



За последний год, когда человеческая жизнедеятельность во многом перешла в онлайн, многими правительствами была разработана новая тактика онлайн-ограничений, и CIVICUS приветствует тот факт, что резолюция призывает все государства воздерживаться от онлайн-цензуры и прекратить её. «Учитывая всё более широкое использование репрессивными правительствами онлайн-атак на правозащитников и активистов, а также рост случаев онлайн-слежки, мы призываем государства обеспечить полное соответствие принимаемых ими мер с международными нормами, выполнять взятые на себя законные обязательства и уважать принципы законности и соразмерности», — пишет CIVICUS.



«Также, учитывая, что цифровое неравенство оказалось одной из самых серьезных проблем, с которыми столкнулось гражданское общество за последний год, особенно актуален обозначенный в резолюции призыв ко всем государствам активизировать усилия по преодолению цифрового неравенства, применяя основанный на правах человека подход», — подытоживают правозащитники.