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30 July 2021

Россия будет развивать за границей «свободу выражения мнений»

Для этого Правительство направит 1 млн долларов в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО.

Российское правительство в течении четырех лет направит 1 млн долларов в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, ориентированной на «защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах» со ссылкой на МИД России сообщает «МБХ медиа».

 

 

Эта сумма с 2022 по 2025 будет направлена на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Российские власти в качестве ключевых направлений отмечают здесь укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и «фальшивыми новостями»».

В министерстве уточнили, что в реализации конкретных инициатив также примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения:

«Наша страна стояла у истоков Программы развития коммуникации, учрежденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 г. в интересах построения более справедливого и демократичного «нового международного информационного порядка». Полагаем, что указанная задача и сегодня сохраняет свою высокую актуальность и значение».

 

Международная программа развития коммуникации (International Programme for the Development of Communication) — программа, принятая в 1980 году на ХХI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Единственная, на момент принятия, межправительственная программа в системе ООН направленная на укрепление развития средств массовой информации в развивающихся странах.

 

В апреле ьекущего года эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы. В рейтинг включены 180 стран, Россия в нем заняла 150-е место. Столь незавидное положение в рейтинге эксперты объясняют наличием в РФ «репрессивного аппарата», который используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью Алексея Навального, а также законов, контролирующих работу прессы и интернета. Россия в рейтинге находится между Конго и Гондурасом. Также вместе с Россией в «красной зоне» — Индия, Бразилия, Турция и Мексика. В «черной зоне» — Китай, Иран, Египет, Вьетнам, Туркменистан и другие страны. Самой свободной пресса является в Норвегии, Финляндии и Швеции.

В текущем  году одним из самых ярких событий, связанных с давлением на прессу, стала ситуация с преследованием редакции студенческого журнала DOXA. Причиной тому послужило январское видеообращение издания с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. Кроме этого, совсем недавно несколько интернет-СМИ были объявлены «иностранными агентами», что привело к закрытию некоторых из них, а за сотрудничество с другими журналистам может грозить преследование со стороны властей.

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