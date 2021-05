Дайджест преследований СМИ: апрель'2021

Первую половину апреля относительно спокойно, но под конец месяца сюжетов накопилось на целый дайджест. Отправная точка нашего обозрения — давление на DOXA.

Утром 14 апреля в Москве силовики пришли с обысками к журналистам студенческого издания DOXA. В тот же день редакторов Володю Метелкина, Наташу Тышкевич, Аллу Гутникову и Армена Арамяна допросили в Следственном комитете и предъявили им обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий в интернете.

Суд запретил сотрудникам DOXA выходить из дома с 00:00 до 23:59, но позднее «смягчил» меру пресечения, разрешив прогулки с 08:00 до 10:00. При этом на 10 утра у Армена Арамяна назначены допросы в СК почти каждый рабочий день до конца апреля. На дорогу Армен тратит полтора часа.

Журналисты рассказали, что причиной послужило январское видеообращение издания с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. Роскомнадзор тогда по заявлению от Росмолодёжи потребовал удалить видеообращение на канале в YouTube. По версии ведомства, в видео присутствуют призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Правозащитный центр «Мемориал» признал четырёх редакторов DOXA политическими заключенными.

DOXA поддержали 80 медиа, организаций и публичных людей, в их числе Екатерина Шульман, Борис Акунин, Константин Сонин, Юрий Дудь, Meduza, Arzamas, Гражданское общество, Amnesty International, ОБСЕ и «Репортёры без границ», а «Новая газета» вышла с первой полосой в поддержку DOXA.

«РосКомСвобода» также выражает поддержку редакции DOXA. Мы требуем прекратить давление на СМИ и остановить атаку на свободу слова в России!

Далее вспоминаем, как проходила акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. К слову, за два дня до неё Роскомнадзор объявил, что распространители информации о несанкционированных митингах могут быть привлечены к ответственности.

Ссылаясь на статью 13.41 КоАП, ведомство угрожало «владельцам социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ» штрафами в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.

В ходе акции протеста 21 апреля полиция задержала журналистов в Махачкале, Воронеже, Казани, Костроме и других городах. Подробнее об читайте в нашей хронике. Отдельно остановимся на вопиющем случае насилия со стороны правоохранителей в подмосковных Люберцах. Там силовики вломились домой к смм‑редактору команды Навального Александру Шепелеву и журналистке «Медиазоны» Ольге Ромашовой и заставили обоих лечь на пол. Потом девушку заперли на кухне, а у Шепелева потребовали пароли для разблокировки устройств.

Пароли молодой человек не выдал. После этого его вывели из квартиры, посадили в серебристый автобус и увезли в неизвестном направлении. Его местоположение стало известно только на следующий день. 22-го апреля суд признал Шепелева виновным в неповиновении полицейским (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 2000 руб. «Неповиновением» был, собственно, отказ сообщить пароли от своей техники во время обыска и избиений. Полиция утверждает, что молодой человек якобы угрожал силовикам «неприятностями по службе».

Сами митинги 21-го апреля по всей стране, за исключением Санкт-Петербурга, прошли без массовых задержаний. Зато после к людям стали приходить после. В том числе к журналистам, итак работавшим в специальных жилетах и с с большим прямоугольным бейджем с надписью «Пресса», который сравнили с жёлтой звездой для евреев во время Второй мировой войны.

Так, полиция пришла домой к журналистке «Медузы» Кристине Сафоновой, фотографу канала RTVI Ивану Краснову, решила составить протокол на журналистку SOTA Анну Лойко, вызвала на «опрос» корреспондента «Радио Свобода» Антона Сергиенко (любопытно, что в повестке в одном месте сказано «опрос», а в другом уже «допрос»), задержала корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева и фотографа Георгия Мальца, потребовала явиться в отдел с редакционным заданием от 21 апреля и пресс-картой корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко и журналистку «МБХ Медиа» Валерию Савинову, увезла из дома в отдел журналиста «Комсомольской правды» Александра Рогозу.

В большинстве случаев у журналистов брали объяснения, где и в каком качестве они находились во время акции, а также требовали предоставить пресс-карту и редзадание. После этого, как правило, протоколов не составляли.

Журналистам вменяли участие в несогласованной акции протеста (статья 20.2 КоАП). Стоит отметить, что их вычисляли на основании результатов системы распознавания.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко в разговоре с «Ъ» назвал визиты полицейских к журналистам «давлением на СМИ», поскольку на камерах очень хорошо видны жилеты, идентифицирующие корреспондентов.

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова указала, что с точки зрения закона у полиции не было оснований приходить в семь утра к журналистам для опроса:

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что таким образом представители власти «хотят затруднить работу журналистов».

Журналистов ВГТРК полиция не вызывает, зато их увольняет собственное начальство. Так, стало известно, что холдинг попросил на выход сразу нескольких сотрудников новостных телеканалов за выражение оппозиционных взглядов, в том числе, и в собственных соцсетях – за репосты чужих сообщений и комментарии к постам. Как сообщает «База», разговор с каждым работником, попавшим в «чёрный список», начинался одинаково: «Думаю, что вы знаете, почему мы вас пригласили».

23 апреля Министерство юстиции РФ внезапно внесло в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, популярное интернет-издание «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ» (PASMI). Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила, что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов.

После попадания в данный список «Медуза» стала терять рекламодателей, да и в целом её существование теперь под вопросом, поэтому она выступила с обращением, в котором объявила о сборе средств:

Чтобы помочь изданию, вы можете оформить платёж – разовый или регулярный.

Свою поддержку «Медузе» уже выразили многие СМИ и журналисты, в том числе «Медиазона», МБХ-Медиа, «Новая газета», ОВД-Инфо, Александр Плющев, Майк Наки, Юрий Сапрыкин, Денис Карагодин и др. К ним присоединяемся и мы.

3 мая более 200 журналистов из разных стран выступили в поддержку признанной «иностранным агентом» «Медузы», четырех преследуемых по уголовному делу редакторов DOXA и главного редактора «Важных историй» Романа Анина, находящегося в статусе свидетеля по делу о статье про яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На фоне описанных выше событий остальное как будто теряется, но только не для нашего дайджеста. Следили мы и за другими делам и теперь напоминаем, что, например, полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать дело против своих сотрудников, которые избили и ударили током работающего на акции протеста 31-го января журналиста Георгия Маркова. Врачи диагностировали у Маркова ссадины и ушибы, после чего он подал заявление в Следственный комитет, а тот в середине марта перенаправил всё в МВД.

Полиция к тому времени уже провела свою проверку и ничего противоправного не обнаружила (камеры тоже ничего не зафиксировали). Уголовное дело МВД возбуждать отказалось, потому что Марков в отдел полиции сам не обращался. А заявление, которое следователи должны были передать полиции, потерялось по дороге.

Уральское издание It's my city по требованию Госдумы удалило новость о связях спикера палаты Володина с суррогатным материнством. О получении такого же требования рассказали «Подъём» и «Открытые медиа».

Издания со ссылкой на News.ru приводили цитаты из выступления в суде директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, обвиняемого в торговле детьми, рожденными в России суррогатными матерьми для иностранцев.

Мельников говорил на заседании по мере пресечения, что Володин «в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом» и «оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребенка с прочерком в графе "мать"». Расшифровку также выкладывала Baza, а «Дождь» публиковал фрагменты аудиозаписи.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил о попытках взлома аккаунтов после после выхода расследования о роли ГРУ в взрывах на складе боеприпасов в чешском поселке Врбетице в 2014 году.

