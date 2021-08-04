Росфинмониторинг заплатит 20 млн за отслеживание транзакций биткоина

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», а также закупила соответствующее оборудование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

В конце июня текущего года ведомство разместило тендер на «Поставку оборудования для создания модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» стоимостью 5 917 800 рублей. В середине июля были проведены торги с участием ООО «Монитор Компани» и ООО «Сигма», которые выставили одинаковую цену — 5 326 020 рублей, и победителем в итоге вышла первая фирма. Основным заказчиком «МонКо» является «Внииокеангеология». Выручка компании за 2020 год составила почти 243 млн руб.

Согласно техническому заданию, в комплект оборудования входят четыре сервера разных типов.



Первый сервер — с установленным процессором, где количество ядер должно быть не менее 16, частота — не ниже 2,3 ГГц (с возможностью ускорения до частот не ниже 3,7 ГГц) и расчётной теплово мощностью не более 150 Вт. Среди требований к серверу также: установленный объем оперативной памяти с функцией коррекции ошибок не менее 64 ГБ с частотой модулей не ниже 2660 МГц; установленные SSD накопители с уровнем надежности DWPD не менее 1; общая полезная емкость накопителей в RAID1 должна быть не менее 400 Гб; не менее 2 портов USB 3.0; выделенный сервисный сетевой порт Ethernet, предназначенный для модуля удаленного управления и мониторинга с максимальной скоростью передачи данных не менее 1 Гбит/с.



Второй сервер должен иметь не менее двух разъемов для установки процессора и при этом иметь два уже установленных процессора с теми же, что и в первом случае параметрами. В остальном к этому и другим серверам требования идентичны.

Ещё один тендер — «Выполнение работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» стоимостью 19 603 300 рублей также был выложен на Госзакупках также в конце июня. Торги состоялись совсем недавно, где участвовали ООО «ЭрСиО» (RCO), который готов был выполнить работы за 14 702 478 рублей, и АНО «Университет Иннополис», снизивший сумму до 10 101 010 рублей.

Победила в итоге фирма RCO, контроль в которой — у ООО «Рамблер интернет холдинг», через цепочку компаний принадлежащего Сбербанку.

Программа, заказанная Росфинмониторингом, будет анализировать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять профили участников и оценивать их роли в экономической деятельности, а также выявлять вероятности их участия в противоправной деятельности.

Особый интерес представляют технические требования к системе, указанные в приложении к конкурсной документации. Так, основу системы должен составлять серверный комплекс, включающий в себя помимо прочего «сервер ноды блокчейна биткоина» и «сервер аналитики». Доступ к системе должен осуществляться через веб-интерфейс с поддержкой браузеров Mozilla Firefox, Chrome и Yandex. В интерфейсе с информацией об адресе или кошельке будут присутствовать такие поля, как «количество адресов», «количество транзакций», «риск», «всего получено и потрачено BTC/USD» и «остаток BTC/USD».



Кроме того, предусматривается интерфейс с информацией об отдельном владельце, в котором будет отображаться количество кошельков и транзакций, список связанных юридических лиц, сайтов, страниц и профилей в Интернете. Также в системе будет присутствовать интерфейс интернет-поиска, который позволит осуществлять поиск BTC-адресов по страницам в сети Интернет и Tor:

«Должна быть реализована возможность обеспечения получения данных об адресе, в частности данных об обороте адреса с пересчетом сумм в долларах и рублях, получение риск-скоринга транзакций, графиков изменения остатка на адресе, графиков изменения приходящих на адрес средств», — говорится в требованиях к серверу аналитики.

В феврале 2021 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным говорил, что «Прозрачный блокчейн» позволит ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Это даст возможность отслеживать данные транзакции, и, самое главное, в их общем потоке выделить преступные действия.



В марте Росфинмониторинг называл самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками. Это Bitcoin, Ethereum и Monero.



В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объясняет эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании.



Помимо публичных блокчейнов, существуют и закрытые коммерческие блокчейны, например, RippleNet, напомнил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Он отметил, что в таком случае все будет зависеть от соглашения об использовании такого блокчейна. В этом документе могут быть прописаны условия, при которых информацию о перемещениях активов внутри блокчейна не могут использовать третьи лица.