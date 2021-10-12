Банковские счета участников несогласованных акций хотят блокировать внесудебно

Росфинмониторинг разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов крайне репрессивный законопроект, которым предлагается ввести блокировку банковских счетов граждан, попавших в поле зрения властей после участия в несогласованных акциях. Об этом сообщил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, обративший внимание на документ.

Законопроектом предлагается внести широкий перечень изменений в законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О федеральной службе безопасности», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О полиции», в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и в закон «О митингах». Всего документ занимает 61 страницу.

В пояснительной записке сказано, что:

«Законопроектом предлагается в законодательстве Российской Федерации предусмотреть внесудебный механизм принятия правоохранительными и иными государственными органами решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансирования террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям, а также для целей незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Такое решение, утверждают авторы, может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».



«Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней», — также отмечают авторы законопроекта.



Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), ‎а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России). Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций.



Одновременно, проект закрепляет за Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительные полномочия, связанные с направлением в уполномоченные государственные органы протеста в отношении решения о приостановлении операций по списанию денежных средств с банковских счетов (вкладов) или уменьшению остатка электронных денежных средств в случае, если такие решения были приняты с нарушением законодательства РФ. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.



Проектом установлена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам и с использованием электронных средств платежа после окончания срока приостановления операций по решению уполномоченных государственных органов только путем вынесения соответствующего судебного решения, полученного ‎в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.



До банков информацию о приостановлении вкладов и счетов будут доводить по той же схеме, как это существует сейчас в отношении лиц, по которым имеется информация об осуществлении ими террористической или экстремистской деятельности.



«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях», — уверяют авторы документа.

Также там подчёркивается, что:

«При разработке проекта учитывалась информация правоохранительных органов, отражающая существующие схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов».

По нашему мнению, представители надзорных и силовых структур предлагают очередной репрессивный механизм давления на критически настроенных граждан страны, в отношении которых будут задействованы ничем не обоснованные избыточные меры, а привлечение к ответственности по новым нормам будет носить произвольный характер, поскольку формулировки в документе носят весьма размытый характер, да и уже существующее законодательство, касающееся несогласованных акций и призывов к ним, показало себя не соответствующим ни Конституции страны, ни общемировым нормам - особенно ярко это проявилось в текущем году, начиная с января.

Бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков в своём Telegram написал:

«Пояснять, чем это грозит, думаю, не нужно. У многих уже есть административные протоколы по 20.2. Теперь у них не будет и банковских карточек.



„Имеются сведения“ – и прощай, деньги, идите потом в суд, ждите правды лет 10.



Красота. И примут влёт.



Потому что террористами всех не признаешь: осторожные люди вконтактик уже удалили. Ну так теперь не поможет. Помните, как менты в Москве обходили 10 тысяч человек? – Как раз „имелись сведения“.



А где 10 тысяч, там и любое другое написанное на потолке число».

Общественное обсуждение законопроекта заканчивается 29 октября текущего года. Изложить свои замечания или предложения вы можете на странице документа.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования, за исключением пункта о протесте прокуроры в отношении принятого решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов или с уменьшением остатка электронных денежных средств, когда принявшее такое решение должностное лицо незамедлительно отменяет его.

Действующие механизмы блокировки операций можно разделить на две группы, сказал в интервью РБК партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. В первом случае они производятся на основании решения суда по запросу правоохранительных органов, что требует значительных временных затрат, во втором — производятся банками за считаные секунды, но в основном касаются контроля обналичивания средств и ухода от налогов юрлицами.

«Решение о внесудебных ограничениях на имущество граждан и компаний, а средства на счетах — это именно имущество, является очень серьезным шагом. Именно поэтому пояснительная записка содержит так много оговорок об исключительном характере таких блокировок, ограничении круга субъектов, которые смогут инициировать блокировку, ограничении по сроку такой приостановки. Остается надеяться, что описанные меры действительно будут носить исключительный характер и направлены на борьбу с реальными преступниками», — подчеркнул Ефремов. Юрист полагает, что по новому законодательству блокировка может касаться отдельно взятого расчетного счета и не будет привязана к личности его владельца.

«Росфинмониторинг пробивает очередное дно», — считает известный адвокат Калой Ахильгов.

«Я подробно писал про то, как люди попадают в Перечень экстремистов и им блокируют счета. Прежде чем читать далее, пройдите по ссылке и освежите себе память. Потому что Росфинмониторинг считает, что ему недостаточно вопреки презумпции невиновности просто так, без решения суда, блокировать счета подозреваемых или обвиняемых на основании постановления следователя», — предостерегает Ахильгов, детально разбирая законотворческие новеллы Росфинмониторинга с юридической стороны:

«Они теперь инициировали законопроект, о приостановлении операций по банковским счетам граждан, заподозренных в терроризме, экстремизме или незаконном обороте наркотиков без решения суда.



Такая мера будет приниматься на срок до 10 рабочих дней в отношении лиц, заподозренных в финансировании террористической или экстремистской деятельности. Просто, заподозренных. Это не значит, что лицо процессуально подозревается в совершении преступления. Это значит, что на основании рапорта будет установлено, что лицо, причастно к совершению преступления.



Но тут есть еще одна тонкость: через запятую с экстремистами и террористами идут те, кто финансирует «организацию и проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».



Вы заметили, как быстро экстремистов законодательно приравняли к террористам, а организаторов массовых мероприятий (пусть и с нарушениями закона) – к экстремистам!? Итого: все – террористы и экстремисты».

«Если законопроект примут, это будет очередным пробитым дном», — уверен юрист.