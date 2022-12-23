Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными

Злоумышленников, торгующих персональными данными в интернете, нужно привлекать к уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Он уточнил, что для этого необходимо внести изменения в УК РФ. По его словам, Минцифры уже работает над этим.

Согласно заявлению Вагнера, для операторов хранения данных нужно сформулировать критерии, которым они обязаны следовать для предотвращения утечек. Также, по его мнению, необходимо проработать механизмы сбора доказательств для привлечения виновных к ответственности, если информация все же утекла. «Надо решать проблему наказания комплексно, с привлечением органов, которые уполномочены проводить оперативно-разыскные мероприятия», — добавил он. Говоря об ответственности за утечки, Вагнер призвал сделать приоритетной компенсацию вреда пострадавшим.

В мае текущего года РКН уже сообщал о работе над законопроектом о введении уголовной ответственности за продажу украденных персональных данных, а о необходимости таких мер Вагнер говорил тогда в Госдуме.

По данным Semenov & Pevzner, за девять месяцев 2022 года число обращений граждан в Роскомнадзор из-за мошенничеств, связанных с персональными данными, выросло на 10,5% год к году. Число дел, доходящих до суда, за последние два года возросло на 60%. На фоне участившихся утечек персональных данных Минцифры предложило отменить введенный мораторий на внеплановые проверки бизнеса Роскомнадзором в случае, если компания допустила утечку.