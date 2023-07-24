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24 July 2023

РКН запустит сервис по проверке идентификатора рекламы на достоверность

Кроме того, пользователи в личном кабинете станут получать уведомления о возможных ошибках.

Роскомнадзор анонсировал изменения в работе реестра рекламы. В частности, пользователи в личном кабинете будут получать уведомления о возможных ошибках, а также просьбу проверить корректность данных. Кроме того, планируется запуск сервиса по проверке идентификатора рекламы на достоверность. С помощью него площадки смогут убедиться в том, что идентификатор принадлежит именно той рекламе, которую им предлагают разместить.

Помимо этого в Роскомнадзоре отметили, что закон об ответственности за немаркированную рекламу не имеет обратной силы и будет применяться только к нарушениям, выявленным после 1 сентября 2023 года. Под действие документа будут попадать и длящиеся правонарушения по действующим договорам.

Обо всём этом стало известно на встрече по вопросам маркировки рекламы в интернете, которую ведомство провело с участниками рекламного рынка 19 июля. Сейчас Роскомнадзор рассматривает ограничение срока представления статических данных по креативу, который остаётся в интернете навсегда, и размещения идентификатора в конце текста.

По данным Исследовательского центра АРИР/АКАР/РАМУ, по состоянию на июнь 2023 года только 7% опрошенных компаний положительно воспринимают необходимость маркировать рекламу. При этом большинство респондентов продолжают работу по выполнению требований закона и внесении соответствующих изменений в свои бизнес-процессы.

Подробнее о законе о рекламе в интернете читайте в наших карточках.

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