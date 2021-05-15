Роскомнадзор запросил информацию об использовании компаниями сервисов VPN

Роскомнадзор сообщил, что направил в ведомства запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera VPN. Из сообщения на сайте, изложенного не совсем понятным языком, следует, что данное обращение осуществляется в рамках создания некоей централизованной системы по борьбе с обходом блокировок:

«В соответствии с требованиями регламента реагирования об информировании о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации в ведомства направлен запрос с просьбой информировать ЦМУ ССОП об использовании сервисов VPN (VyprVPN и Opera VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

Сведения, также говорится в сообщении, могут быть направлены на электронный адрес [email protected] и должны включать в себя название организации и контактную информацию.



РКН 27 марта 2019 года направил требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика. Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. У них было 30 дней, чтобы подключиться к реестру, в противном случае Роскомнадзор может принять решение о блокировке VPN-сервисов. 26 июня стало известно, что 9 из 10 VPN-сервисов, которым было направлено требование, не собираются этого делать, и" ответные меры, альтернативные блокировке, готовятся. К ФГИС подключился тогда только VPN-сервис от «Лаборатории Касперского».



Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», так называемый «закон об устойчивом/суверенном рунете», вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в России независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Если возникнут угрозы работе интернета в России, РКН перехватит централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП.



Отраслевые Telegram-каналы указывают на странности такого заявления, поскольку оно составлено не совсем в рамках общепринятых документов, а также не соответствует существующим правовым нормам.



«Никакого „регламента реагирования об информировании о планируемом введении централизованного управления“ НЕ предусмотрено законом, Положением о ЦМУ (ПП-225), Правилами централизованного управления (ПП-127)», – отмечает «Летопись суверенного Рунета», добавив:

«Что за „регламент реагирования об информировании о планируемом введении централизованного управления“?

Что это за „ведомства“, куда направлен запрос?

Информировать ЦМУ ССОП нужно по „просьбе“, т.е. не обязательно.



Кто это вообще написал, одобрил и разместил?! Они и есть засланные иноагенты, сидящие в самом центре и раскрывшие себя незнанием русского языка...»

«Кстати, студенты юридических ВУЗов могут мне в каментах поупражняться в правовой оценке этого сообщения. Начиная от полномочий из Положения Роскомнадзора, заканчивая ответственностью за занятие тем, что не положено. Лучшие оценки будут опубликованы», – иронизирует создатель «Эшер II» Филипп Кулин.



«Прямо до тошноты глянцевый пример того, что я называю „работа по мотивам российского законодательства“, – считает он. – И кто писал вообще этот текст? Наймите уже бывшего Сенатора Бокову что ли на редактуру. Она хоть по образованию „русичка“. Хотя, возможно, примерно такая же, как и юрист».



В свою очередь, канал «Чёрный треугольник» напомнил, что во второй половине апреля текущего года среди работников Сбера рассылалось письмо из РКН со списком VPN, для которых разрабатываются методы блокировки. «VyprVPN и Opera VPN — на первом месте», – отмечает канал.

Напомним, в марте текущего года о возможности блокировки сервисов VPN говорил депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя ситуацию вокруг Twitter, доступ к которому начал замедлять Роскомнадзор.