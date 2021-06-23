Власти продолжают борьбу с «Умным голосованием»

Роскомнадзор после жалобы юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга направил в Google письмо с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на Facebook Еланцева, где он опубликовал сканы с ответом надзорного ведомства.

Руководитель правового центра «Репутация» Андрей Еланцев рассказал, что обратился в Роскомнадзор, когда заметил, что серверы «Умного голосования», по данным открытых сервисов WHOIS, находятся в США. По словам юриста, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатывают на территории «недружественного для России государства». На сайте проекта среди прочего собирают адреса мест жительства участников. После жалобы Роскомнадзор обратился к компании Google, владеющей доменом appspot.com, на котором расположен сайт проекта. В своем письме ведомство попросило «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта».

Многие гражданские активисты ждали новой атаки на проект соратников Алексея Навального, созданный ещё в 2018 году и заблокированный практически сразу же Таганским районным судом г. Москвы по иску РКН. Тогда тоже главной претензией к сайту была работа с персональными данными — надзорное ведомство нашло нарушения в правилах их хранения.

«Так и живем с осени 2018 года, — пишет оппозиционный политик, соратник Навального Леонид Волков. — Сайт Умного голосования — заблокирован в России. Сайт Умного голосования — работает. Как так? Ну потому что мы его перенесли на appspot, гугловую платформу для приложений. Нюанс в том, что заблокировать сайт, который хостится на appspot'е, Роскомнадзор может только вместе со всеми остальными сервисами гугла. Отдельно и точечно только его — не может (точнее, в 2018 году не мог; с тех пор их технологии блокировок шагнули вперед, и они могут пробовать заблокировать и, я уверен, попробуют — поближе к выборам). Вот и получается: «Умное голосование» в черном списке Роскомнадзора... и прекрасно работает».

Сеть почти молниеносно отреагировала на сообщения о желании РКН вновь заблокировать проект, в основном иронизируя над действиями как надзорного ведомства, так и властей в целом. Но встречаются шпильки и в сторону проекта:

И Навальный - никому неизвестный блогер, и умное голосование - бесполезный проект… pic.twitter.com/Z4egwKEo3L — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 23, 2021

Если Роскомнадзор будет пытаться заблокировать умное голосование, то сработает эффект Стрейзанд. — Obskoy Rider (@ja_obskoy) June 23, 2021

😆😆 снова без палева

А что вы так переполошились, кукусики, ведь у Навального такой маленький процент поддержки, что на УмГ никто толком не зайдёт и по-умному не проголосует. Или нет? 🤔 — Fandi765 (@xfandi765x) June 23, 2021

— Изя, я не понял, ты против вакцинации что ли?

— Нет, Сёма. Я за умную вакцинацию. За вакцинацию

любой вакциной кроме Спутника! — ТЁТЯ РОЗА (@Anakoyher) June 23, 2021

А я предлагаю заблокировать РКН. Шоб ни одно электронное письмо от них никуда не уходило, шоб каждый линейный сервак их в цикл кидал, шоб "Почта России" их адрес вечно путала с Магаданом.. — Justitia (@Justitia_ru) June 23, 2021

К слову, сотрудники признанного иностранным агентом и экстремистской организацией ФБК считают происходящее признаком того, что власти опасаются проекта, который может непредсказуемым для них образом повлиять на результат осенних выборов:

Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техподдержку сайта «Умного голосования»



Какие вам ещё нужны доказательства, что «Умное голосование» работает и жутко пугает Кремль? — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 23, 2021

Требование Роскомнадзора указывает на то, что «Умное голосование» для Кремля — это единственная реальная угроза выборам в Госдуму, считает соратник Навального https://t.co/TQDSgOn17f — Открытые медиа (@OpenMedia_io) June 23, 2021

Позже «Команда Навального» сообщила о DDoS-атаке, совершённой на сайт, связав это с намерением властей закрыть проект.

Роскомнадзор потребовал сегодня у Гугла перестать держать у себя на серверах сайт Умного голосования https://t.co/h9RGagHkCD.



И сразу после этой новости на наш сайт напустили DDoS-атаку. РКН знает, что вряд ли добьётся от Гугла того, чего хочет, поэтому действует сам. pic.twitter.com/5JmRsX7fM0 — ФБК (@fbkinfo) June 23, 2021

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердил РИА «Новости» факт направления в Google письма с требованием «о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных». Кроме этого, РКН попросил у американского IT-гиганта предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта «Умное голосование».



«Для обеспечения защиты прав российских граждан Роскомнадзор направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует», — сообщили в надзорном ведомстве.



Данная информация, сказали в РКН, необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных.



Служба указывает, что на основании обращения гражданина была проведена оценка доводов заявителя:

«Сервис „Умное голосование“ собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО».

«Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами», — добавили в пресс-службе.

Юристы «Команды 29» считают, что после решения Мосгорсуда о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями суды могут запретить все остальные проекты, связанные с политиком. Речь в том числе и об «Умном голосовании».

В начале мая текущего года YouTube начал высылать всем блогерам, у которых в описании к роликам стояла ссылна на «Умное голосование», страйки, поскольку Роскомнадзор сообщил Google — якобы она является «спамом, обманом и мошенничеством». Позже соцсеть отозвала претензии, назвав их ошибочными.