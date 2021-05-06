YouTube шлёт предупреждения оппозиционерам за ссылку на «Умное голосование»

Оппозиционный политик, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин пожаловался в соцсетях, что YouTube прислал ему страйк по жалобе Роскомнадзора:

«Моему YouTube-каналу вынесено предупреждение. Угрожают полной блокировкой. По жалобе Роскомнадзора, ссылку на сайт "Умного голосования" под одним из роликов в сентябре прошлого года расценили как „спам, обман и мошенничество“. Google, у вас там всё нормально вообще? Вы теперь филиал государственной цензуры в России?»

Блогер и журналист Денис Стяжкин в Twitter ответил политику, что его коснулась та же самая проблема:

Такое предупреждение пришло сегодня всем каналам у кого в описании была ссылка на «Умное голосование» pic.twitter.com/PHaEPSOunp — Денис Стяжкин (@styazshkin) May 6, 2021

Интернет-издание SOTA заявило, что у них YouTube по той же причине удалил запись эфира.

Американский видеосервис уже не впервые готов идти навстречу российским властям в вопросах политической цензуры. Так, совсем недавно по требованию РКН YouTube попросил сторонников Алексея Навального удалить ролик, в котором анонсировалась акция в поддержку политика. Иногда для блокировок избираются прямо не относящиеся к теме роликов причины – например, разговор Навального со своим предполагаемым отравителем был заблокирован площадкой за пиратство.

В то же время видеохостинг часто ограничивает доступ к провластным каналам или отдельным видео, чем вызывает гнев российских властей, и из-за этого был даже принят специальный закон, который призван «защищать права россиян на свободный доступ к информации», но фактически он был разработан в качестве меры воздействия на зарубежные популярные интернет-сервисы.

Недавно Google, которому принадлежит видеохостинг YouTube, выпустил очередной отчёт о прозрачности, в котором рассказал о взаимодействии с госорганами в период с июля по декабрь 2020 года. За это время компанией было удовлетворено 75,8% государственных запросов из России, а за первое полугодие того же года – 70,9%.

UPD. YouTube отозвал претензии с каналов Ильи Яшина и «Новой Газеты», разместивших ссылки на «Умное голосование» Навального, и назвал их ошибочными.

Ранее соцсетью был заблокирован канал «Новой» прямо во время эфира о защите прав граждан.