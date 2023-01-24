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24 January 2023

«Роскомсвобода» запускает кампанию по факту утечки у «Почты России»

Мы будем обращаться в суд для защиты прав граждан и взыскания морального вреда, но сначала нужно должны собрать доказательства — для этого просим вас написать в Роскомнадзор.

«Роскомсвобода» запускает кампанию по факту утечки у «Почты России». Мы будем обращаться в суд для защиты прав граждан и взыскания морального вреда, но сначала нужно должны собрать доказательства для этого просим вас написать в Роскомнадзор.

Ранее сегодня стало известно, что в Сеть могла утечь вторая часть базы данных «Почты России». Фрагмент содержит 141 211 строк, в которых указаны:

- ФИО;
- адрес (регистрации и фактический);
- телефон;
- адрес электронной почты (не для всех);
- СНИЛС/ИНН (не для всех);
- пол;
- дата рождения;
- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан).

 

❗️Для судебного разбирательства необходимы доказательства, что ваши данные из «Почты России» оказались в публичном доступе. Для этого нужно обратиться в Роскомнадзор, который может подтвердить факт утечки данных. Мы подготовили шаблон обращения в ведомство, его можно отправить через интернет-приёмную РКН.

После получения ответа вам нужно связаться с нами, чтобы обговорить дальнейшие действия по подаче иска в суд.

Роскомнадзор персональные данные утечки кибербезопасность приватность иск Почта России кампания суд инфобезопасность

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