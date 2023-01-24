«Роскомсвобода» запускает кампанию по факту утечки у «Почты России». Мы будем обращаться в суд для защиты прав граждан и взыскания морального вреда, но сначала нужно должны собрать доказательства — для этого просим вас написать в Роскомнадзор.

Ранее сегодня стало известно, что в Сеть могла утечь вторая часть базы данных «Почты России». Фрагмент содержит 141 211 строк, в которых указаны:

- ФИО;

- адрес (регистрации и фактический);

- телефон;

- адрес электронной почты (не для всех);

- СНИЛС/ИНН (не для всех);

- пол;

- дата рождения;

- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан).

❗️Для судебного разбирательства необходимы доказательства, что ваши данные из «Почты России» оказались в публичном доступе. Для этого нужно обратиться в Роскомнадзор, который может подтвердить факт утечки данных. Мы подготовили шаблон обращения в ведомство, его можно отправить через интернет-приёмную РКН.

После получения ответа вам нужно связаться с нами, чтобы обговорить дальнейшие действия по подаче иска в суд.