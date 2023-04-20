Минюст объявил «Роскомсвободу» «иноагентом» за распространение материалов других «иноагентов». Суд отказал нам в иске

20 апреля «Роскомсвободе» отказали в иске Минюсту, удовлетворив таким образом требование (об отказе) Минюста.

Напомним, 23 декабря 2022 года Минюст объявил «Роскомсвободу» «иноагентом». Мы не согласны с этим, поэтому подали иск в суд, в удовлетворении которого Минюст попросил суд отказать. В своём возражении ведомство указало, что внесло «Роскомсвободу» в соответствующий реестр за распространение информации «иноагентов», таких как «Дождь», «Медуза», «Медиазона», ОВД-Инфо, информационно-аналитический центр «Сова», Центр защиты прав СМИ, а также в том числе за такие материалы, как интервью Юлии Цветковой и Леонида Гозмана (также объявлены «иноагентами»).

Мы оспорили данное возражение. Мы отметили, что из буквального толкования закона об «иноагентах» следует, что для статуса «иноагента» необходима совокупность следующих двух факторов:

1) наличие иностранного влияния;

2) осуществление определённой деятельности.

Из объяснений Минюста следует, что «Роскомсвобода» находится под иностранным влиянием. Однако ведомство не представило доказательств того, что на «Роскомсвободу» оказывалось некое воздействие или что она получала денежные средства (либо иную помощь). Согласно закону, под иностранным влиянием подразумевается поддержка (финансирование или какая-либо помощь) либо воздействие со стороны иностранного источника.

По мысли ведомства, иностранное влияние на «Роскомсвободу» выражено в создании и распространении сообщений «иностранных агентов». Но по смыслу закона об «иноагентах» «создание и распространение сообщений иностранных агентов» само по себе не является иностранным влиянием. Оно в принципе не является влиянием, тем более влиянием на организацию, поскольку «создание и распространение» — это действия самой «Роскомсвободы», а не действия на неё извне. Кроме того, действия по распространению материалов «иноагентов» не запрещены законом и никак им не ограничиваются. Таким образом, утверждение Минюста явно ошибочно.

Согласно закону, под политической понимаются следующие виды деятельности:

в сфере государственного строительства;

по защите основ конституционного строя РФ, её федеративного устройства;

по защите суверенитета и обеспечения территориальной целостности РВ;

в целях обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности;

для обороны страны;

в области внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации;

в области развития политической системы, деятельности органов публичной власти, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданин;

в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование органов публичной власти, их решения и действия.

Из доводов Минюста РФ неясно, о каких материалах политической направленности идёт речь, поэтому оценить их обоснованность не представляется возможным.

«Этот закон бесчеловечен, а его юридическая техника устроена так, что там просто не существует никаких заранее определяемых ориентиров и критериев для правовой квалификации иностранного влияния. Одной из форм иностранного влияния закон определяет «оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Вот под этот открытый перечень Минюст в реестр протащит любого, лишь потому, что ему показалось воздействие иными способами. А какими? "Мы вам не скажем"», — говорит глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Кроме того, закон об «иноагентах» не имеет обратной силы. «Роскомсвобода» внесена в соответствующий реестр на основании поправок от 1 декабря 2022 года за материалы, которые были созданы до этой даты. Таким образом, объявление «иноагентом» прямо противоречит ч. 1 ст. 4 ГК РФ.

Отдельно обращает на себя внимание несостоятельность утверждения Минюста РФ о том, что организация принимала участие в создании сообщений и материалов организаций-«иноагентов». В обоснование данного утверждения ведомство ссылается на материал «В России за неделю в реестр заблокированных внесли почти 15 тысяч сайтов» от 12 декабря 2022 года. Действительно, издание «Настоящее Время», объявленное «иностранным агентом», разместило комментарий пресс-секретаря «Роскомсвободы» Натальи Малышевой по данной теме. Однако этот комментарий Малышева давала газете «Коммерсантъ», которая «иностранным агентом» не является. Ресурс «Настоящее Время» просто скопировал текст — на перепечатки и цитирования представители «Роскомсвободы» повлиять никак не могут.

Таким образом, мы не согласны ни с одним доводом Минюста. Мы обжалуем сегодняшнее решение об отказе в иске.

«Минюст не доказал наличие иностранного влияния, а все остальные доводы не имеют никакого смысла. Мы будем обжаловать решение до самого конца и присоединимся к уже составленной коллективной жалобе «иноагентов» в Комитет по правам человека ООН, по проблематике которой ЕСПЧ также уже неоднократно высказывался», — заключил Дарбинян.