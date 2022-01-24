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24 January 2022

The Tor Project и «Роскомсвобода» обжалуют блокировку Tor в суде

Наши юристы считают, что решение суда противоречит закону и уже устоявшейся практике, а также серьёзно ограничивает права российских пользователей.

Юридическая команда «Роскомсвободы» теперь представляет интересы организации The Tor Project в России. Наши юристы обжалуют блокировку инструмента на территории страны. Подробнее об этом читайте на сайте кампании.

 

 

Напомним, в декабре 2021 года в России заблокировали сайт Tor Project, а также публичные прокси-серверы (узлы) и некоторые мосты (непубличные ретрансляторы в сеть Tor). Формальной причиной послужило Решение саратовского районного суда от 2017 года в соответствии со ст. 15.1 закона «Об информации». Данное решение не касается какого-то определённого контента, в его основании лежит проверка прокуратуры, которая установила, что на сайте проекта Tor есть возможность для «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов».

«Роскомсвобода» считает, что решение суда является незаконным и подлежащим отмене по следующим причинам:

  1. решение нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни;

  2. дело было рассмотрено без участия представителей «Tor», что нарушило их процессуальные права и состязательность процесса.

«Решение суда противоречит закону и уже устоявшейся практике. Согласно позиции Верховного суда, любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права этого владельца. Кроме того, у нас есть решение ЕСПЧ по делу “Энгельс против России”, в котором указано, что  блокировка технического сетевого инструмента ничем не отличается от попыток ограничить доступ к принтерам и ксероксам, поскольку они также могут быть использованы для воспроизведения экстремистских материалов», — пояснил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

По его словам, пользователи из России серьёзно ограничиваются в своем базовом праве на использование «лучшего в мире инструмента защиты цифровой приватности». Он уверен, что это решение должно быть полностью отменено.

«С помощью адвокатов «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна и Екатерины Абашиной мы обжалуем решене суда и надеемся исправить эту ситуацию и помочь создать в России прецедент защиты цифровых прав», — заявила исполнительный директор The Tor Project Изабела Багерос.

Юристы обжалуют решение суда, которое привело к фактическому запрету передовой технологии для защиты онлайн-приватности. 11 января они подали в Саратовский районный суд апелляционную жалобу.

 

Россия — страна со вторым по величине количеством пользователей Tor (15% всех пользователей Tor). Tor поддерживается The Tor Project, некоммерческой организацией, миссией которой является продвижение прав и свобод человека путем создания и развертывания бесплатных технологий анонимности и конфиденциальности с открытым исходным кодом. Подробнее о Tor читайте в наших карточках. Скачать браузер Tor можно здесь.

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