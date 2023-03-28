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28 March 2023

Власти внедрят российскую платформу eSIM «на случай западных блокировок»

В её основе будут российские разработки: программно-аппаратные комплексы, национальный корневой удостоверяющий центр и система криптозащиты информации.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / OFSI

Российские власти готовят ответные меры на случай блокировок западными странами возможности использования в смартфона встроенных карт eSIM. Минцифры вместе с НИИ Радио (НИИР) и ФСБ обсуждают внедрение отечественной платформы, обслуживающей карты eSIM.

На территории НИИР развернут пилотную зону с отечественным программно-аппаратным комплексом, к которому смогут подключиться российские операторы для тестирования инфраструктуры в работе eSIM. В НИИ Радио заявили, что пилотная зона создается с целью выбора оптимальной архитектуры и состава элементов российской экоcистемы eSIM.

В основе обсуждаемой платформы будут российские разработки: программно-аппаратные комплексы, национальный корневой удостоверяющий центр и система криптозащиты информации. На ней будет тестироваться отечественное оборудование, прежде всего различные датчики, счетчики, планшеты и т.д. с отечественными чипами eSIM, либо зарубежными, которые соответствуют российской спецификации по информационной безопасности.

Отечественная система позволит подключать новые виртуальные сим-карты к сотовым сетям. Сейчас для этого используется зарубежное ПО, но «под давлением санкций или в инициативном порядке разработчики могут отозвать сертификаты на него, и тогда загружать в смартфоны профили для eSIM будет невозможно».

Количество используемых eSIM в России, сотовые операторы не раскрывают. По оценке Mobile Research Group, по итогам 2022 года на руках у россиян было 12–13 млн таких аппаратов. Только за прошлый год в РФ было продано около 2 млн смартфонов с поддержкой eSIM.

Минцифры импортозамещение ФСБ изоляционизм санкции eSIM НИИР

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