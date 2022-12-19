В РФ может появиться «Росгейм» — подконтрольный государству разработчик видеоигр

Российские власти обсуждают создание нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего». По их задумке, несколько участников рынка учредят новую структуру «Росгейм», которая займется «восстановлением и стабилизацией отрасли, разработкой и изданием игр» и обеспечением поддержкой наиболее перспективных проектов, отмечает издание.
Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, которое состоялось в Минцифры в середине декабря.
Правительство РФ обсуждает создание отечественного разработчика и издателя видеоигр за 50 млрд долларов. Уже появились связанные некоммерческие организации, обещающие десятки высокобюджетных игр до 2030 года.— Тайга.инфо (@taygainfo) December 19, 2022
(Это, конечно, невозможно)https://t.co/vXaNEG1W1T pic.twitter.com/nt0lYOrG0E
Из документов следует, что на встрече присутствовали глава АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ) Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, помощник профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев, сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, включая VK и Innova. В материалах говорится, что правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», в котором ответственным руководителем станет Максим Паршин, а куратором — Дмитрий Чернышенко.
Власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), центр компетенций в лице университета «Иннополис» (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Роль последнего, по замыслу авторов проекта, и возьмет на себя «Росгейм».
В рамках «стабилизационного сценария» предполагается восстановление отрасли и выход РФ в топ-20 стран—разработчиков игр, он потребует $7 млрд до 2030 года. На «амбициозный сценарий» (предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается) нужно $20 млрд.
Самый масштабный «лидерский сценарий» (потребует $50 млрд) предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».
В аппарате Дмитрия Чернышенко «Ъ» сообщили, что Минцифры поручено «проработать эти вопросы до 20 февраля». В министерстве подтвердили, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Там уточнили, что форматы, варианты и источники финансирования прорабатываются, с наибольшей вероятностью будут предложены внебюджетные механизмы: «Игровая индустрия обладает большим инвестиционным потенциалом».
План состоит в том, чтобы «учредить русский Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр», утверждает источник издания, знакомый с деталями совещания. При этом, уточняет он, понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.
Российская видеоигровая индустрия в текущем состоянии не сможет выполнить намеченные цели, утверждает основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев:
«С учетом того что ряд крупных студий, а вместе с ними и специалисты покинули РФ, нужно сконцентрироваться не на выпуске определенного числа продуктов к какому-то сроку, а на сохранении и мотивации тех, кто остался».
По его мнению, на создание новых команд потребуется два-три года, и только в 2024–2025 годах они будут готовы продемонстрировать качественные продукты. Цикл разработки амбициозных проектов, подчеркивает эксперт, редко составляет менее трех лет.
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