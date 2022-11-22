Разработчиков отечественного ПО обяжут совмещать софт с российскими процессорами

Минцифры РФ хочет обязать разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО) обяжут совмещать продукцию с российскими процессорами. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
Проект, в частности, предлагает:
− обязать разработчиков прикладного и системного программного обеспечения из реестра отечественного ПО совмещать свой софт минимум с одним центральным процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции;
− установить требование, по которому софт из реестра российского ПО должен работать под управлением не менее одной российской операционной системы, соответствующей определённым требованиям;
− обеспечить применение не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр российского ПО, в случае доступа пользователя к ПО через интернет.
Программное обеспечение из реестра российского софта должно соответствовать требованиям законодательства РФ о защите информации и о защите персональных данных в случаях. Как говорится в пояснительной записке к проекту, указанные требования будут распространяться на следующее ПО из реестра российского софта:
− операционные системы общего назначения;
− средства управления базами данных;
− офисные приложения;
− коммуникационное программное обеспечение;
− офисные пакеты.
А также на:
− почтовые приложения;
− органайзеры;
− средства просмотра;
− браузеры;
− редакторы презентаций;
− табличные редакторы;
− текстовые редакторы;
− файловые менеджеры;
− системы электронного документооборота;
− средства антивирусной защиты.
Общественное обсуждение проекта завершится 5 декабря.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (предпочтительнее Telegram)
Главное за неделю в области права.