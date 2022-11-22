Разработчиков отечественного ПО обяжут совмещать софт с российскими процессорами

Минцифры РФ хочет обязать разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО) обяжут совмещать продукцию с российскими процессорами. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.



Проект, в частности, предлагает:

− обязать разработчиков прикладного и системного программного обеспечения из реестра отечественного ПО совмещать свой софт минимум с одним центральным процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции;

− установить требование, по которому софт из реестра российского ПО должен работать под управлением не менее одной российской операционной системы, соответствующей определённым требованиям;

− обеспечить применение не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр российского ПО, в случае доступа пользователя к ПО через интернет.

Программное обеспечение из реестра российского софта должно соответствовать требованиям законодательства РФ о защите информации и о защите персональных данных в случаях. Как говорится в пояснительной записке к проекту, указанные требования будут распространяться на следующее ПО из реестра российского софта:

− операционные системы общего назначения;

− средства управления базами данных;

− офисные приложения;

− коммуникационное программное обеспечение;

− офисные пакеты.

А также на:



− почтовые приложения;

− органайзеры;

− средства просмотра;

− браузеры;

− редакторы презентаций;

− табличные редакторы;

− текстовые редакторы;

− файловые менеджеры;

− системы электронного документооборота;

− средства антивирусной защиты.





Общественное обсуждение проекта завершится 5 декабря.