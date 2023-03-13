На создание российского аналога GitHub могут отдать ещё 1,3 млрд рублей

Минцифры предложило передать 1,3 млрд руб., которые с 2007 г. находятся без движения на счетах фонда «Росинфокоминвест», на создание национального репозитория, рассказали «Ведомостям» три собеседника в профильных ассоциациях, федеральный чиновник и источник в одной из IT-компаний.



«Это предложение Минцифры направило в кабмин еще в декабре 2022 г., решение Правительства ожидается уже в ближайшее время», – сообщил изданию один из источников.



Получателем средств фонда станет РФРИТ. При этом фонд будет промежуточным звеном и в дальнейшем передаст 1,3 млрд рублей в АНО «Открытый код».



АНО «Открытый код» создали весной 2022 года. Его учредителями значатся VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие структуры. Компания разрабатывает техзадание по созданию репозитория, сообщил один из собеедников издания.



Эксперимент по созданию репозитория должен начаться в начале ноября 2023 года и продлиться до сентября 2024 года.



Российские СМИ писали о намерении передать 100% акций АО «Росинфокоминвест» в качестве имущественного взноса в РФРИТ в феврале текущего года. В декабре 2020 года Правительство утвердило «дорожные карты» по оптимизации институтов развития. Согласно одной из них, «Росинфокоминвест» подлежит ликвидации с перераспределением его функций. В частности, согласно «дорожной карте», в РФРИТ будут переданы функции развития экспорта информационно-телекоммуникационных технологий.

О выделении 2,1 млрд рублей на создание своего репозитория сообщалось в январе 2020 года. Соответствующая сумма была указана в федеральном проекте «Искусственный интеллект» (ИИ), разработанном Минэкономики и Сбербанком. Необходимость создания такого продукта объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ.