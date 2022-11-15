VK заплатит пользователям за найденные уязвимости в RuStore

VK добавила официальный российский магазин приложений RuStore в программу по поиску уязвимостей Bug Bounty. При нахождении таковых исследователи безопасности получат от компании вознаграждение до 60 тыс. рублей в зависимости от уровня угрозы.
«Применимость вознаграждения и его размер могут зависеть от серьёзности проблемы, новизны, вероятности использования, окружения и/или других факторов. Решение о вознаграждении принимается командой безопасности VK для каждого сообщения индивидуально», — говорится в правилах вознаграждения программы.
Максимальную награду — 60 тысяч рублей — можно получить за уязвимости, связанные с удалённым выполнением кода (RCE). Отчёты рассматриваются как ифнормационные, если речь идёт о разглашении информации о взломанных учётных записях внешних пользователей для сервисов Mail.Ru или VK.com.
VK запустила Bug Bounty в июле 2022 года и за это время выплатила 3 млн рублей. Компания получила 300 отчётов о найденных уязвимостях. RuStore работает с мая этого года.
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