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29 August 2023

Предустановка Rustore на все продаваемые в России устройства стала обязательной

Это касается даже тех случаев, когда правообладатели операционных систем запретят устанавливать российский магазин приложений.

На всех устройствах, которые будут продаваться в России, в обязательном порядке должен быть предустановлен российский магазин приложений RuStore вне зависимости от решения правообладателя операционной системы. Такое постановление подписало Правительство, передает пресс-служба кабмина:

«Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур».

«Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», – говорится в сообщении.

Помимо этого, производители должны будут сделать так, чтобы российский магазин приложений отображался на экранах смартфонов так же, как и программы других разработчиков. Вместе с тем приложение должно обновляться в автоматическом порядке и сохраняться при сбросе устройства к заводским настройкам.  

Кроме того, кабмин поручил сделать бесплатной «версию предварительно установленного единого магазина приложений» в процессе использования.

Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за «специальной военной операции» в Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore – аналог Google Play, он доступен только для устройств на базе Android.

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