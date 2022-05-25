VK запустила бета-версию российского магазина приложений RuStore

Компания VK в сотрудничестве с консорциумом 10 российских IT-компаний и при поддержке Минцифры запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore. Он доступен для мобильных устройств на Android, скачать его можно на официальной странице.

«Мы в самом начале пути. Сейчас запустили минимально необходимые для бета-версии функции и позаботились о безопасности. Скоро в магазине появятся платные приложения и покупки внутри приложений, push-уведомления, отзывы и рекомендации, а также аналитика для разработчиков», — говорится на сайте приложения.

На старте, как сообщается, для скачивания должны быть доступны более 100 приложений, разбитые по категориям (игры, инстурменты, новости, объявления, медицина, финансы и др.). Все — российские. Для защиты пользователей применяются системы безопасности «Лаборатории Касперского» и самой VK (к слову, о соблюдении цифровых прав разными компаниями Рунета читайте здесь).

«При необходимости приложения также будут анализироваться решением класса „песочница” — инструментом, который позволяет в процессе исследования провести поведенческий анализ файлов и обнаружить продвинутые угрозы», — рассказал Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Размер комиссии для разработчиков за использование встроенной платёжной системы в VK обещали назвать позже, однако, по словам главы компании Владимира Кириенко, она будет ниже 15% (комиссия в App Store и Google Play составляет 15-30%).

Ранее сообщалось, что производителей обяжут предустанавливать RuStore на смартфоны. Соответствующий законопроект подготовило Минцифры. Документ направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств».

Первый «импортозамещённый» маркетплейс приложений NashStore тоже был запущен совсем недавно. В его каталоге сейчас свыше 1000 программ. Сразу же после запуска многие пользователи попробовали установить его. Порой с установкой возникали трудности: сервис выдавал ошибку, а потом стал совсем недоступен. Создатели маркетплейса объясняли это DDoS-атаками.