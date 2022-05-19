Производителей обяжут предустанавливать RuStore на смартфоны

Отечественный магазин мобильных приложений RuStore под управлением «ВКонтакте» нужно будет предустанавливать «на технически сложные устройства», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ). Принципы работы RuStore определит министерство, уточнил он. По словам чиновника, Минцифры уже внесло в правительство соответствующий проект федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию докумнента.

Проект предполагает внесение изменений в законы о защите прав потребителей и об информации, вводя понятие «единого магазина приложений». Он определен как программа для поиска, просмотра и приобретения программ для «электронных вычислительных машин». Для разработчиков приложений из специального перечня правительства их размещение в магазине обязательно. Сам он должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства» в РФ. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня опубликования, их реализация не потребует бюджетных средств.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». Сейчас работа Google Play и App Store серьезно ограничена, есть риск, что они полностью уйдут из России. Законопроект должен будет помочь обеспечить россиян привычными сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкций.



Шадаев ранее сообщил, что, когда RuStore достигнет определенного уровня развития, в него в обязательном порядке будут включать приложения из реестра отечественного софта. По словам министра, это требование пока не вошло в законопроект.



По словам собеседника издания, знакомого с деталями проекта, в первую очередь в RuStore загрузят приложения компаний, которые вошли в экспертный совет площадки: «Яндекса», Сбербанка, «Авито», VK, «Ростелекома», «Тинькофф», HH, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Бета-версию магазина приложений запустят 25 мая.



Гендиректор VK (разработчик RuStore) Владимир Кириенко сообщил, что разработчики приложений смогут пользоваться любыми платежными системами. Кириенко пояснил изданию, что размер комиссии будет назван позднее, однако он точно будет меньше 15% (комиссия в App Store и Google Play составляет 15-30%).

Первый «импортозамещённый» маркетплейс приложений NashStore был запущен совсем недавно. В его каталоге сейчас свыше 1000 программ. Сразу же после запуска многие пользователи попробовали установить его. Порой с установкой возникали трудности — сервис выдавал ошибку, а потом стал совсем недоступен. Создатели маркетплейса объясняли это DDoS-атаками. По словам тех, кто решился его протестировать, NashStore до сих пор работает нестабильно.