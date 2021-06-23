Саратовские прокуроры защитили Россию от аниме Inuyashiki

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, «РосКомСвобода» обнаружила там ссылки на сайты с аниме-сериалом Inuyashiki (いぬやしき, рус. — «Инуясики» или «Инуяшики»):

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Это японская манга в жанре научной фантастики, вышедшая в качестве анимационного сериала в 2017 году, сюжет там следующий:

«Инуясики Итиро — обыкновенный, пожилой офисный клерк и примерный семьянин. Однако члены семьи его как будто не замечают, дети стыдятся его бедности по меркам представителя среднего класса. Поэтому старик страдает от одиночества. Однажды, во время прогулки в парке, его и другого юношу случайно уничтожает инопланетный корабль, но чтобы не оставлять свои следы, на месте корабль создаёт двух киборгов, обладающих внешностью и памятью убитых. Новый Инуясики постепенно учится управлять своим новым телом и решает спасать жертв нападений и больных людей. Однако другой новоиспечённый киборг — Хиро Сисигами, наоборот начинает ради личного удовольствия убивать людей, сеять хаос, а затем решает уничтожить всё население Японии. Инуясики единственный, кто способен остановить новую угрозу».

Инициатором блокировки выступил саратовский транспортный прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц. Административный иск о признании информации на интернет-сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации поступил в Октябрьский районный суд города Саратова в конце марта текущего года.

Транспортный прокурор в иске отмечал, что на сайтах, данные которых изъяты из судебного решения, размещают видеофайлы с мультфильмами аниме, названия которых тоже изъяты из документа, и они якобы:

«Побуждают к насилию, жестокости, суициду, нетрадиционным сексуальным отношениям, противоправным действиям. Размещенная в сети Интернет на данных сайтах информация нарушает требования действующего законодательства».

На основании изложенного, прокурор попросил признать информацию на данных страницах интернет-сайтов запрещённой к распространению на территории РФ.



Как указывается в решении суда, представители заинтересованных лиц Управления Роскомнадзора по Саратовской области, ООО «ДДОС-Гвард», ООО «В Контакте», Росмолодежь в судебное заседание не явились, хотя были извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили, об отложении дела не просили.

Суд административный иск удовлетворил. Решение вступило в силу в начале июня текущего года.

Стоит заметить, ранее Inuyashiki был запрещён Колпинским районным судом Санкт-Петербурга, также по иску прокурора, тоже узревшего в сериале пропаганду насилия и нетрадиционных сексуальных отношений.

Питерский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Так проходило заседание: прямо в зале прокурор и судья смотрели и комментировали японские мультики. И пришли к выводу, что они опасны для детской психики. Сайты, на которых эти аниме можно было посмотреть, заблокировали pic.twitter.com/PdKr01whAJ — Лента.ру (@lentaruofficial) January 20, 2021

Вообще Санкт-Петербург в плане запрета аниме стал своего рода флагманом среди всех российских городов, но, как видим, у Северной столицы уже начали появляться конкуренты в Химках и вот теперь ещё в Саратове.