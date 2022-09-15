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15 сентября 2022

Верховный суд прекратил деятельность сайта «Новой газеты» в качестве СМИ

Этого требовал Роскомнадзор, в марте вынесший два предупреждения за отсутствие маркировки «иностранного агента» при упоминании двух НКО.

Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты. Европа».

Роскомнадзор подал в суд на издание после вручения двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». Речь идёт о двух НКО: «Гражданское содействие» (Минюст считает его иностранным агентом) и «Гуманитарное действие», которое на сегодня из этого реестра исключено.

При этом одно из них на момент той публикации было исключено из списка «иноагентов» вступившим в силу решением суда. Однако иски «Новой газеты» о признании этих предупреждений незаконными, до сих пор — с весны — не рассмотрены, уточняет издание.

Ранее редакция «Новой» по случаю аннулирования лицензии выступила с официальным заявлением, в котором кроме всего прочего сказано:

«„Новой газете“ не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет».

 

UPD: Комментарий Дмитрия Муратова о решении ВС РФ.

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