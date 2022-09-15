Верховный суд прекратил деятельность сайта «Новой газеты» в качестве СМИ

Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты. Европа».



Роскомнадзор подал в суд на издание после вручения двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». Речь идёт о двух НКО: «Гражданское содействие» (Минюст считает его иностранным агентом) и «Гуманитарное действие», которое на сегодня из этого реестра исключено.



При этом одно из них на момент той публикации было исключено из списка «иноагентов» вступившим в силу решением суда. Однако иски «Новой газеты» о признании этих предупреждений незаконными, до сих пор — с весны — не рассмотрены, уточняет издание.

Ранее редакция «Новой» по случаю аннулирования лицензии выступила с официальным заявлением, в котором кроме всего прочего сказано:

«„Новой газете“ не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет».

UPD: Комментарий Дмитрия Муратова о решении ВС РФ.