Тема недели: масштабный сбой в работе Facebook и других сервисов

Бывают ли последствия для Сети после таких сбоев? Например, теперь что-то хуже работает. Или, наоборот, есть плюсы — компания знает свои слабые места?

В общем и целом после восстановления ничего не может работать хуже. Но на эту тему вспоминаются наблюдения пользователей Instagram и Facebook в первые часы после восстановления: они заметили что в обеих соцсетях стало меньше спам-постов и спам-комментариев от роботов.

Каждый факап ценен уже тем, что пережившие его люди и компания в целом выносят из него новые знания.

В чём секрет Telegram, что он «выстоял» и выдержал наплыв в 70 млн новых подписчиков?

Telegram намного легче, чем Facebook, Twitter и прочим соцсетям, работающим в браузере: у них серверы тратят очень много ресурсов на то, чтобы для каждого пользователя, на каждый запрос генерировать из составных кусочков и данных, которые берутся из базы, код страницы, отдаваемой браузеру.

Telegram-клиенты же с Telegram-серверами общаются через API (строго документированный протокол общения «запрос-результат»). Серверу для выдачи ответа на каждый API-запрос нужно выполнять «под капотом» намного меньше работы. К тому же часть ответов вообще можно закешировать и отдавать сразу, не выполняя «под капотом» вообще никакой работы по его подготовке.

Кроме того, мессенджер очень хорошо прокачал инфраструктуру серверов когда готовил TON (появились ресурсы, произошло увеличение серверного парка и мощностей) и когда бегал от блокировок. Последнее сработало как прививка, заставившая сетевых специалистов компании проектировать сетевую архитектуру как можно лучше.

В понедельник массово «упали» одни сервисы, в четверг другие. Нет ли в этом неприятной тенденции?

Если только из разряда теорий заговора. А так — нет. Отключения то одних, то других AS по причине ошибки админа в конфигурации сетевого оборудования по неосторожности или незнанию — вполне обычное дело. Такое происходит постоянно (с поправкой на закон больших чисел) ещё со времён становления интернета.

Просто в последнее время об этом стали чаще говорить публично и разносить эту информацию по всей Сети.

Правда ли, что «суверенный Рунет» может помочь российским пользователям в такой ситуации?

Думаю, ответ очевиден. «Помочь» в такой ситуации он мог бы примерно никак: все варианты «помощи» с его стороны таковы же, как и у самого Facebook. Только при «суверенизации» появляется ещё и опция контроля Рунета со стороны третьих лиц, а также добавляется возможность устроить факап со стороны этих самых третьих лиц (к которому работники Facebook будут непричастны).







