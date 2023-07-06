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6 July 2023

Сенат Франции предложил удалять контент и раскрывать данные пользователей по требованию властей

Меры должны помочь в борьбе с распространением призывов к насилию.

Сенат Франции — верхняя палата парламента — представляет законопроект, позволяющий властям требовать от соцсетей удалять или блокировать контент, связанный с распространением насилия. Обсуждения продолжатся до 7 июля.

Компании будут обязаны обрабатывать подобные требования в течение двух часов с момента получения уведомления о судебном запрете. Невыполнение обязательства повлечет за собой штраф в размере 250 000 евро либо лишение свободы на один год.

«Задача инициативы  — позволить компетентным административным органам издавать судебные запреты в отношении социальных сетей, чтобы они в течение двух часов блокировали доступ или удаляли контент, явно подстрекающий к насилию, в частности, в отношении тех, кто занимает государственные должности,» — подчёркивают в Сенате.

Французское правительство также сможет получать персональные данные граждан, призывающих к беспорядкам и насилию в отношении лиц, наделённых государственной властью, и наносящих ущерб общественным сооружениям. 

Более того, в рамках законопроекта органы получат возможность требовать в течение 24 часов удалить контент, связанный с насилием над детьми.

Ранее Эмманюэль Макрон предложил блокировать в стране социальные сети во время беспорядков, а Национальное собрание — нижняя палата парламента — в первом чтении приняло поправки к законодательству, позволяющие органам дистанционно подключаться к микрофонам и камерам смартфонов подозреваемых. 

Кроме того, в начале июля во Франции был принят закон, обязывающий соцсети подтверждать возраст и требовать разрешение родителей детей младше 15 лет для их доступа к платформам. 

 

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