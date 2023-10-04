Кого в сентябре преследовали за слова: знаменитости и блогеры

Вашему вниманию второй дайджест о том, как россияне подвергались преследованию за онлайн-деятельность. Сегодня мы расскажем о знаменитостях и блогерах.

Административные наказания

На бьюти-блогера Игоря Синяка составили протокол о «пропаганде ЛГБТ», и его дело уже зарегистрировано в Тверском суде города Москвы.



Что стало причиной протокола, пока неизвестно. В соцсетях Синяк поддерживал блогеров Гелу и Хаояна, которые покинули Россию после преследования по статье о «пропаганде ЛГБТ» и травли в интернете.

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел административное дело против политолога Екатерины Шульман. Протокол на неё составили по статье о нарушении «иноагентского» законодательства.



Как выяснилось позже, причиной тому стало отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях (ст. 19.34 КоАП), за что Шульман была оштрафована на 50 тысяч рублей.

Главное управление МВД России по Москве проверяет народную артистку России Лию Ахеджакову за выход на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль «Мой внук Вениамин» с её участием. По итогам проверки артистке может грозить штраф, либо административный арест.



Донос с требованием провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также предлагает лишить Ахеджакову наград и почётных званий.



Сама она позже заявила, что флаг Украины в Бремене ей вручил «какой-то провокатор» после выступления, когда актеры вышли на поклон.

Минюст включил в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова.



В список также попали:

журналист, литературный критик, автор блога в ЖЖ «Записки мизантропа» Андрей Мальгин;

социолог Николай Митрохин;

сценарист, политик Наталья Пелевина;

муниципальный депутат Ольга Подольская;

кинорежиссер и журналист Мумин Шакиров.

Котляров в тот же вечер отреагировал в Telegram-канале группы на включение его в этот реестр.

В Санкт-Петербурге задержали блогерку-трансгендера Хилми Фокс — по делу об «ЛГБТ-пропаганде», предполагает адвокат. Какую именно статью вменяют Хилми Фокс, неизвестно.



По словам адвоката, на блогерку написали заявление родители детей, которым та якобы рассказывала про смену пола. После этого блогерку увезли в 21-й отдел полиции и заставили подписать протокол об административном задержании.



В июле на Хилми Фокс завели уголовное дело о распространении порнографии — после обращения в СК главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) рассказал в Telegram, что отбыл пять суток административного ареста, и следом извинился за то, что «желал вред своей армии»:

«Я посидел в тюрьме. Точнее провел пять суток в изоляторе под арестом. По такому поводу следует закрепить мое мнение о претензии по горшочкам. Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я — неотделимая часть этого народа».

Предположительно он был задержан из-за поста в Instagram, где он опубликовал изображение флага Украинской повстанческой армии (УПА). В своём последнем альбоме Худяков затрагивал темы «спецоперации» в Украине и прокремлёвской пропаганды, а также жертв боевых действий.

Кинорежиссёра из Бурятии оштрафовали на сто тысяч рублей по уголовному делу о клевете на министра культуры. Он говорил, что её родственники прячутся от мобилизации в США.



Мировой судья Советского района Улан-Удэ признал Артёма Бурлова виновным в клевете на министра культуры Бурятии Соелму Дагаеву. Он назначил кинорежиссёру штраф в сто тысяч рублей. Дагаева просила оштрафовать на пятьсот тысяч. Бурлов будет обжаловать решение суда.

В Санкт-Петербурге прекращено административное дело о «дискредитации» армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) против 73-летнего петербургского фотографа Валентина Никитченко в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

«О заседании по одному из дел уведомили меньше, чем за сутки. Вчера пару часов рассматривались. Итог, прекращение первого дела за истечением сроков, хотя есть все основания для прекращения за отсутствием события. Во всех ходатайствах отказали. Ждём теперь второго. Видимо, тоже будет прекращение за истечением срока давности», — написал адвокат Динар Идрисов.

Поводом для возбуждения дела против фотографа стали публикаций на его сайте valenik.ru. Силовиков среди прочего посчитали неприемлемыми слова о признании РФ «иными странами террористическим государством», использование формулировки «Путинская штыковая истерическая кампания», фото плаката «С вранья начинается родина», анонсы и фотографии с протестов, а также некие «карикатуры в поддержку Украины».



29 марта в квартиру к Никитченко силовики нагрянули с обысками и изъяли всю технику, с помощью которой Валентин вел свою деятельность: ноутбук, фотоаппарат и телефон. Самого фотографа увезли в отдел, где составили на него протокол о «дискредитации».

Следком усмотрел в «iКоне» с микросхемами вместо ликов признаки осквернения религиозных символов.



Следователи передали жалобы на арт-объект «iКона» из экспозиции калужского музея мусора «МУ МУ» в полицию. Они указали на признаки осквернения религиозных символов автором экспоната (часть 2 статьи 5.26 КоАП РФ).



Ранее представители СК отказались возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих. После этого представители православного движения «Сорок сороков» направили в СК около 100 жалоб.



Фундаменталисты заявили, что будут добиваться наказания для автора арт-объекта, пока не истек срок давности — до 2 октября.

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступил протокол на рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) по нарушению порядка деятельности иностранного агента.



Исполнителя обвинили якобы в несвоевременном предоставлении в уполномоченный орган сведений, которые должен туда направлять иноагент (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ). Оксимирону грозит штраф до 50 тысяч рублей. Рассмотрение дела по существу назначено на 5 октября.

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков накануне оштрафовал по статье 19.34 КоАП двух внесённых в реестр Минюста иноагентов — журналистку Елену Шукаеву и исполнительного директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарёва.



Шукаевой и Климареву назначили штрафы по 30 тысяч рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Ленинского суда. В обоих случаях поводом для возбуждения дел стало непредоставление отчётов о своей деятельности, которые нынешнее российское законодательство обязывает подавать в Минюст всех иноагентов.



Шукаева и Климарев сейчас находятся за пределами России.

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении политолога Ивана Преображенского.

Политологу вменяют распространение материалов без маркировки «иностранного агента» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). О каких публикациях идет речь, неизвестно.

Министерство юстиции объявило Ивана Преображенского иностранным агентом 5 мая. По данным ведомства, он распространял материалы иноагентов и негативную информацию о деятельности российских властей, выступал против «спецоперации», участвовал в митингах.

Уголовное преследование

В Москве был задержан администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, и, по словам правоохранителей, он признал вину в дискредитации Вооруженных сил РФ.

В отношении Куршина возбуждено уголовное дело по ст.207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы по данной статье.



Черемушкинский районный суд Москвы назначил ему домашний арест сроком на два месяца, до 28 октября.

Московский городской суд сократил до шести лет и 11 месяцев срок в колонии для бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которому назначили в совокупности семь лет лишения свободы по делам об экстремизме и захвате монастыря.



Также приговор смягчили и второму обвиняемому по делу об эсктремизме соратнику Сергия Всеволоду Могучеву — ему также сократили срок в колонии на месяц: с пяти лет до четырех лет и 11 месяцев заключения.



Схиигумен стал известен в 2020 году — тогда он, отрицавший существование коронавируса, стал записывать видео против карантинных ограничений и обвинил Владимира Путина в создании «фашистского концлагеря сатаны».



Не подчинившись церковному начальству, Сергий не ушел в «смиренную молитву», а в июне 2022 года захватил Среднеуральский женский монастырь и выставил для охраны казаков. В ответ мужчину лишили его сана и отлучили от церкви. В декабре 2020 года монастырь оцепили силовики, которые взяли его штурмом и увезли Сергия в Москву.



В 2021 году бывшего схиигумена приговорили к 3,5 годам колонии по делу о склонении к самоубийству, самоуправстве и воспрепятствовании богослужению. В начале этого года ему назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы по обвинению в возбуждении религиозной ненависти к иудеям, католикам и мусульманам в шести записях его проповодей в интернете. Поводом стали проповеди в интернете.

Между тем 8 видео экс-священника были внесены в реестр экстремистских материалов Минюста.

Хамовнический районный суд города Москвы продлил до 4 ноября арест фигуранткам «театрального дела» — Светлане Петрийчук и Евгении Беркович. Обе с 5 мая находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» — о женщинах из России, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию.

Между тем журналистской премии имени Анны Политковской «Камертон» в Москве единогласно проголосовали за вручение награды обеим театральным деятельницам. С формулировкой «за правду в жизни и на сцене» премию получили муж Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.



Спецприз «Камертон за вопреки» был впервые присужден команде журналистов разных СМИ, организовавших марафон солидарности в поддержку российских политзаключенных «Ты не один». Также во время церемонии прошел аукцион в поддержку петербургской художницы Саши Скочиленко, которая больше года находится под арестом по обвинению в «дискредитации армии РФ». Аукцион вёл экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Кемеровскому блогеру Михаилу Алфёрову назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу. Адвокаты блогера объяснили, что такая экспертиза назначается только если обвиняемый ведёт себя неадекватно, из амбулаторной она может перерасти в стационарную. Обжаловать назначение Алфёров не стал и отправился туда без адвоката. Врачи признали его психически здоровым.

В августе он был отправлен под домашний арест, ему предъявлены обвинения по трём уголовным статьям:

клевета (ч.1 ст.298.1 УК),

возбуждение ненависти и вражды (ч.1 ст.282 УК),

сопротивление полиции (ч.1 ст.318 УК).

Алфёров распространил информацию о том, что инспектор ДПС якобы дал судье Центрального районного суда Новокузнецка взятку, чтобы та решила дело в его пользу. Также блогера подозревают в возбуждении ненависти к группам «правоохранительные органы» и «органы власти» из-за его ютуб-ролика о начальнике полиции Кемеровской области. Дело о применении неопасного для жизни и здоровья насилия к силовику возбудили из-за того, что Алфёров якобы схватил за руку следовательницу, из-за чего у неё осталась ссадина.

В Басманный районный суд города Москвы поступило дело бывшей журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой о «фейках» про армию (ч.2 ст. 207.3 УК). Сама Овсянникова не сомневается в вынесении заочного приговора.

Заседание назначено на 3 октября текущего года.

Овсянникова активно выражает свою политическую позицию в интервью и своих социальных сетях, поэтому скорее всего это и стало причиной заведения на неё уголовного дела. В данный момент экс-журналистка находится за пределами России.

На администратора <антиспецоперационного> канала из Коми Николая Фарафонова возбудили дело об оправдании терроризма. Перед этим в его доме прошли обыски.



Мать Фарафонова рассказала, что поводом для этого стал донос местного жителя якобы из-за оскорбления в соцсети и заявления в прокуратуру из-за антифашистских картинок и постов на его странице. Она предполагает, что за доносом и заявлением стоит один и тот же человек. По её словам, семья регулярно подвергается травле со стороны местных.

Позже его внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Его имя помечено звездочкой — так обозначают людей, против которых возбуждены дела по «террористическим» статьям.

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил блогерку Парвинахан Абузарову к трем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК).



По версии следствия, Абузарова публиковала в соцсетях «призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине».



Ранее девушка вела блог об исламе и занималась дизайном мусульманской спортивной одежды.

На бывшего профессионального футболиста Евгения Савина, блогера «КраСаву», завели уголовное дело за "дискредитацию" ВС РФ в интервью журналистке Ксении Собчак.



«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал её действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ», — заявил инсайдер из силовых структур.



В феврале 2023 года Савина уже привлекали к ответственности по этой статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей.



Виталий Бородин направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой признать Савина иноагентом. Поводом стало апрельское интервью, в котором блогер и экс-футболист молодёжной сборной России «КраСава» активно высказывался не только о футболе, но и о ситуации в стране (там Савин выступал против «спецоперации»). Сейчас, как отметил Бородин, блогер живёт на Кипре и возвращаться в Россию не собирается, о чём неоднократно заявлял в своих соцсетях.

Отец осуждённого за «оправдание терроризма» Ивана Любшина сообщил нам, что после отбытия очередных 25 суток в ШИЗО, его сына отправили на 4 месяца в ПКТ (помещение камерного типа). Причём Виктор Любшин предполагает, что второй раз ШИЗО дали для того, чтоб лишить его длительных свиданий, и разрешены ему теперь будут только краткосрочные раз в полгода.



«Это проблематично, – поясняет он, – так как я живу в Калуге за 500 км от ИК-1 Ярославля. Он не может позвонить домой. Иван держится благодаря поддержке в письмах друзей, знакомых, волонтёров. Визиты адвоката помогают наладить связь и получить информацию».

В Дагестане силовики задержали администратора и трех подписчиков <антиспецоперационного> Telegram-канала «Утро Дагестана». Благодаря совершённой на канал хакерской атаке, данные администраторов и подписчиков оказались у сотрудников силовых структур. Они задержали Ислама Мусагаджиева, который вёл канал.

Силовики ворвались к мужчине в дом в Махачкале, где якобы нашли 11 коктейлей Молотова, камуфляжную одежду и «листовки с призывами к независимости Кавказа от России». Против Мусагаджиева возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму (статья 280 УК РФ). Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Координация действий якобы велась с другим администратором, аккаунт которого зарегистрирован на турецкую сим-карту, а номер создателя ресурса зарегистрирован якобы в Украине. Провластными СМИ анонсированы массовые задержания связанных с каналом пользователей Telegram. Троих подписчиков уже задержали.

Авторы канала «Утро Дагестана» писали о «спецоперации» в Украине и выступал против неё.

Известного социолога, публициста и политика левых взглядов, главреда интернет-СМИ «Рабкор» Бориса Кагарлицкого, которого обвиняют по статье об оправдании терроризма, Правозащитный центр «Поддержка политзеков. Мемориал» признал политзаключенным.



25 июля 2023 года у Кагарлицкого дома прошёл обыск по делу об оправдании терроризма, после чего его задержали. Поскольку дело было возбуждено УФСБ по Республике Коми, после задержания Кагарлицкого доставили в Сыктывкар. 26 июля Сыктывкарский горсуд заключил его под стражу. Поводом для возбуждения дела стал его пост в Telegram в день взрыва на Крымском мосту.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест режиссеру и поэту Всеволоду Королёву. Его обвиняют в распространении «фейков» об армии из-за постов в соцсетях.



Уголовное дело против Всеволода Королёва возбудили 11 июля 2022 года. На следующий день в его квартире прошел обыск, а его задержали. С 13 июля Королев находится в СИЗО. Суд продлил активисту содержание под стражей до 2 января 2024 года.

Новокубанский районный суд Краснодарского края огласил приговор по уголовному делу Александра Ноздринова («Саня Новокубанск»): по п.п. «д» и «г» ч.2 ст. 207.3 УК РФ ему назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и на 4 года запретили вести деятельность, связанную с работой в средствах массовой информации.



Ноздринова обвиняют в публикации в телеграм-канале фотографий разрушенных украинских городов и комментариев под ними. По версии следствия за публикацию этих материалов, опровергаемых сообщениями государственных агентств, блогер получил 1000 рублей.



Доказательство корыстного мотива — показания засекреченного свидетеля, которому Ноздринов якобы передал для связи номер телефона своей малолетней дочери.



Сам Ноздринов отрицает причастность как ютуб-каналу и утверждает, что даже не знал о существовании телеграм-канала, в котором якобы публиковал «фейки». В материалах дела отсутствует номер телефона, привязанный к каналу и сведения об устройстве, с которого осуществлялось администрирование ресурса.



Он настаивает, что привлечение его к уголовной ответственности является местью силовиков и сотрудников прокуратуры за его антикоррупционные публикации.



С марта 2022 года Ноздринов находится в СИЗО-2 Армавира, все это время и в ютуб-канале продолжал выходить новый контент.

Другие методы воздействия

Историка и политолога Валерия Гарбузова отстранили от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН), о чём он сам сообщил СМИ:

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая – по инициативе учредителя, она вот так формулируется».

Отстранение историка произошло на фоне выхода 29 августа его статьи в «Независимой газете». В ней Гарбузов рассуждает об «утраченных иллюзиях уходящей эпохи» и «тезисах тотальной государственной пропаганды».

Гарбузов начал свою карьеру в Институте США и Канады РАН в 2000 году с должности заведующего отделом внутриполитических исследований. Главой института он стал в 2016 году.

Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле. Он указал на несоответствие между официальной информацией и реальным положением дел, согласно которому исполнительница продолжает получать доход в России.



Утверждается, что в августе 2022 года компания певицы Laimalukss Latvia, занимающаяся салонами красоты и продажей косметики и мебели, передала свою долю участия в ООО «Лайма-Люкс Рус» основному учредителю и участнику — Ширазу Мамедову.



Сама певица заявила:

«‎Бородин опоздал. Бизнеса в России у меня нет».

Генпрокуратура РФ, в свою очередь, пообещала проверить российский бизнес Вайкуле на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов.

Незадолго до обращения Бородина в надзорное ведомство в интернете распространилось интервью с певицей, где она критиковала действия России на территории Украины.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны с просьбой призвать тиктокера Даню Милохина в армию. По её мнению, служба поспособствует «патриотическому воспитанию» блогера:

«На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет».

Позже появились новости о том, что его разыскивает военкомат Анапы, на что Милохин отреагировал в Instagram:

«Теперь страшно».

По данным СМИ, он улетел из России в Дубай.

Уже из-за границы в соцсетях Милохин обратился «к русскому народу», признавшись, что не понимает причины негативной реакции россиян на его недавний приезд в страну. По словам блогера, он не держит зла на тех, кто высказывался против его приезда. При этом Милохин посоветовал расслабиться тем, кто увидел в его возвращении в Россию угрозу.

Роскомнадзор потребовал от пензенского блогера Валентина Снегирёва удалить пост о зарубежной недвижимости семьи главы антикоррупционного управления области Дмитрия Гордеева.



Снегирев рассказал, что дочь Гордеева Марина живет в Испании, у нее там дом и бизнес. Также блогер заявил, что ранее глава управления был проректором по режиму и безопасности Пензенского университета. Он вручал дипломы выпускникам военного учебного центра в вузе и называл армию «одной из главных основ России».



Гордеев пожаловался в РКН, что Снегирев якобы нарушил его право на конфиденциальность персональных данных. Роскомнадзор прислал блогеру предписание с требованием удалить публикацию в течение десяти дней.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал, что имена авторов некоторых спектаклей убирали из афиш из-за их <антиспецоперационных> высказываний:

«Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш».

По его словам, поскольку Большой — особый театр «с точки зрения повышенного внимания к нему», то естественно, когда «поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний», Минкульт «прекрасно понимает, что вызывает очень серьезную негативную реакцию».



В августе 2022 года театр отменил постановку одноактных опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия» Александра Молочникова. До этого секретарь созданной при Госдуме группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) Дмитрий Кузнецов направил Большому театру запрос и потребовал приостановить контракт на постановку спектакля «до выяснения позиции режиссера по поводу спецоперации».



В апреле 2023 года из репертуара Большого театра убрали спектакль режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев». По словам Урина, причиной снятия стал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ. При этом имя Серебренникова пропало из описания спектакля на сайте Большого театра, хотя еще в марте 2022 года оно там было.

С российских видеосервисов убрали фильм «Айта» известного якутского режиссера Степана Бурнашева. Киноленту пришлось исключить из библиотек онлайн-платформ по требованию Роскомнадзора, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных видеосервисов, получивших соответствующие уведомления от регулятора. Представитель Роскомнадзора (РКН) подтвердил эту информацию «Ведомостям», пояснив, что служба выявила в фильме «Айта» «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».



«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо. Роскомнадзор направил владельцам аудиовизуальных сервисов требования о необходимости устранить выявленные нарушения», – отметил представитель службы.



Минкультуры выдало кинокартине «Айта» прокатное удостоверение в феврале 2022 г. для показа зрителям старше 16 лет в кинотеатрах, на носителях и иными техническими способами, следует из соответствующего реестра министерства. Вскоре у фильма отобрали прокатное удостоверение.

Другой якутский фильм — «Кандидат» — не получил прокатное удостоверение из-за якобы «ЛГБТ-пропаганды». Причина в том, что одного персонажа играет переодетый в женщину мужчина.

Оба фильма поддержал глава Якутии-Саха Айсен Николаев, а видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) задал в официальном сообществе Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте» вопрос о причинах недавнего запрета показа якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах — после этого администраторы группы внесли его в черный список группы.

Комик Гарик Харламов спел песню о подорожании доллара и закрытом для россиян въезде в некоторые страны. Телеведущему Владимиру Соловьеву настолько не понравились шутки, что он требует отправить юмориста на «спецоперацию», чтобы понял, «что в мире происходит».

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Повторилась ситуация, о которой мы рассказывали в первом дайджесте о преследованиях россиян за онлайн-активность, — «уголовок» заметно прибавилось. Кроме этого нельзя не заметить, с каким завидным постоянством власти прибегают к штрафам за неисполнение закона об иноагентах.

В следующем дайджесте мы расскажем про обычных россиян, о которых нечасто пишут СМИ.

Первая часть: «Кого в сентябре преследовали за слова: политики и активисты»