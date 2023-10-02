Кого в сентябре преследовали за слова: политики и активисты

Публикуем первый дайджест преследований россиян за их высказывния или другую деятельность в Сети. Посвящён он политикам и активистам.

Следующие две статьи будут о блогерах и знаменитостях, а также о непубличных гражданах.

Административные наказания

15 сентября во Владивостоке силовики забрали местного активиста Гию Какабадзе прямо из его квартиры. В отделе полицейские составили на активиста протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Поводом стала публикация Какабадзе в Telegram про губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, где он напомнил:

«Дегтярев! - не путай. Ты назначенец!!! Всенародный избранный губернатор Хабаровского края является Сергей Иванович Фургал».

Также Какабадзе опубликовал шуточный «сертификат долбо<идиота>» с именем Дегтярева.



Но суд прекратил административное дело против активиста.



Какабадзе - известный участник митингов и пикетов во Владивостоке. Также он ведёт активную онлайн-деятельность. Какабадзе выходил на одиночные пикеты в поддержку Навального, Сергея Фургала и Юрия Шевчука. За цитату артиста «Родина – не <часть тела> президента» активиста оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Судья Дзержинского районного суда Богомолова оштрафовала пермского активиста Валентина Мурзаева по статье о «дискредитации» российской армии на 30 тыс. рублей за репост записи Александра Невзорова в чат телеграм-канала «Пермь 36,6 ПРОТИВ <спецоперации>».



Сообщается, что активист узнал о поступившем на него деле за меньше чем четыре дня до суда. Мурзаев заявил, что намерен обжаловать штраф.

Активистку и учителя русского языка и литературы в Петропавловск-Камчатском Василю Вершинину увезли в отдел прямо из школы. Василя неоднократно выступала с критикой местных властей и защищала интересы Камчатки и образования.



Василе вменяют административную статью «дискредитация армии РФ». Ее задержали до выяснения обстоятельств на 48 часов.

Медиа-координатора «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексея Назарова и активиста Алексея Сергеева повторно вызвали для составления протокола о нарушении деятельности «иноагентов» 27 сентября (ст. 19.34 КоАП РФ). Прежде их вызвали в управление Роскомнадзора 14 сентября, однако отпустили, заявив, что ошиблись и протокола составлять не будут, так как Сергеев и Назаров отсутствуют в реестре.



«За одну и ту же рандомно выбранную публикацию Альянса в Telegram пытаются привлечь меня и Сергеева к административной ответственности. Хотя какое отношение имеет Сергеев к публикациям Альянса – не понятно. Он их вообще с апреля не делает», — написал Алексей Назаров.

Пермского оппозиционного экс-депутата оштрафовали на 617 тысяч за посты против Путина и правительства. Константин Окунев — обладатель девяти протоколов. Он рассказал «7х7», что три из них были составлены на него за критику Путина, два — за «дискредитацию» армии, остальные за «унижение чести и достоинства» полицейских, а также за демонстрацию нацистской символики.



В общей сложности суд Окунев оплатил штрафы по семи протоколам на сумму 347 тыс. руб. Еще 270 тысяч не оплачены. По словам оппозиционера, он пока обходится своими силами без сборов и донатов.



Последний штраф Окуневу назначили за пост, в котором полицейский участок называется «мусарней» (20.3.1 КоАП). Адвокат экс-депутата пытался оспорить решение, но 20 сентября краевой суд в Перми отклонил апелляцию и утвердил штраф в 20 тыс. руб.

Суд в Набережных Челнах оштрафовал активиста Зиннура Аглиуллина из-за критики в адрес бывшего и нынешнего глав Татарстана.



Протокол на мужчину составили из-за его заявления о том, что президенты Татарстана Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов извлекли для себя финансовую выгоду, угрожая Москве татарским национальным движением.



14 сентября к Аглиуллину пришли силовики. На него составили протокол о возбуждении ненависти. Суд оштрафовал его на 16 тыс. рублей. Активист сказал журналистам, что не собирается обжаловать штраф.

На фигуранта дела «Весны» Евгения Затеева составили протокол об отсутствии «иноагентской» маркировки



По версии Роскомнадзора, находящийся в СИЗО молодой человек является администратором Telegram-канала движения «Весна» и из заточения публикует посты без соответствующей плашки. Сам Евгений связь с «Весной» отрицает.

Уголовное преследование

Против основательницы фонда «Свободная Бурятия» Александры Гармажаповой завели уголовное дело о «фейках» про армию из-за её интервью украинскому проекту «Грошi». В нём она рассказала о российских военных, отказавшихся воевать и насильно удерживаемых в «ЛНР».



Следствие сочло «отрицательной информацией» её утверждения о страхе этих военных, что их «отправят на передовую без экипировки и застрелят». Кроме того, фейком следствие посчитало и реплику о бурятах, которых якобы отправляют на <спецоперацию> «как незначимый народ».



Разговор активистки с журналистами состоялся еще в июле прошлого года. Глава фонда отметила, что контрактники подавали рапорты о расторжении контракта из-за нежелания продолжать воевать, но их рассматривать отказались. За помощью военные также обращались в «Свободную Бурятию», поскольку среди них были уроженцы Бурятии и Тывы,



Уголовное дело против Гармажаповой суд в Улан-Удэ будет рассматривать заочно. Дату первого заседания еще не назначили, подробности дела пока неизвестны



Сама активистка живет за границей. Осенью 2022 года её внесли в реестр «иностранных агентов». В начале сентября текущего года фонд «Свободная Бурятия» был признан «нежелательной организацией».

Томскому оппозиционеру и журналисту RusNews Игорю Кузнецову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу об «участии в экстремистском сообществе» (ч.2 ст. 282.1 УК РФ). Также Кузнецова обвиняют по делу о «склонении к массовым беспорядкам» (ст. 212 УК РФ).



Общественник является фигурантом дела телеграм-канала «Что делать?». Он находится под арестом, а летом на месяц его перевели в психиатрическую клинику.

Полиция объявила политического активиста и создателя Telegram-канала «Сердитая Чувашия» Семёна Кочкина в федеральный розыск. Поводом стало «дискредитация» армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Сам он сообщил, что в материалах дела два эпизода. Посты в канале и стали причиной уголовного преследования.

Силовики пришли с обыском к жителю Нижнего Новгорода Глебу Калинычеву и его брату Дмитрию.



Против Калинычева возбудили уголовное дело о финансировании «экстремистской» организации. Адвокат сообщила, что в его квартире находятся шесть силовиков в масках. Они сразу выломали дверь и изъяли всю технику. После обыска Глеба Калинычева отвезли на допрос в ФСБ.



Поводом следствие называет пожертвования Глеба Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией) в размере 1899 рублей. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.



В октябре и ноябре прошлого года у братьев Калинычевых также проходили обыски. Один из них был связан с уголовным делом против блогера Андрея Рудого.

В Вологде силовики пришли с обыском к Игорю Щенкову — мужчину подозревают по статье о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).



По словам супруги Щенкова, ему вменяют администрирование телеграм-каналов «Вологодский говорун» и «Обозерская онлайн», однако какие именно публикации стали поводом для уголовного преследования, неизвестно. Задерживать Щенкова не стали, предложив самому прийти в УФСБ.



В апреле 2021 года Щенкова привлекали к административной ответственности по «митинговой» статье (ч. 2 ст.20.2 КоАП РФ — организация несогласованного мероприятия).

Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, осуждённого на 25 лет лишения свободы, этапировали из московского СИЗО-5 «Водник» в Омск. Случилось это накануне его дня рождения. По прибытии в колонию строгого режима № 6 в Омске, политика сразу же поместили в ШИЗО.



Оппозиционера задержали в Москве в апреле прошлого года под предлогом того, что «при виде полицейских он изменил траекторию движения», составили на него протокол о неповиновении силовикам (19.3 КоАП) и арестовали на 15 суток. В спецприемнике Кара-Мурза узнал, что стал фигурантом дела о военных «фейках» из-за выступления в Палате представителей американского штата Аризона (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).



Позднее к делу добавили обвинения в участии в деятельности «нежелательной организации», а затем — в госизмене (часть 1 статьи 284.1 УК и статья 275 УК). В основу этих дел легли участие политика в круглом столе в Сахаровском центре, а также его выступления в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне.



Между тем в ходе слушаний Хельсинкской комиссии Конгресса США американские законодатели призвали администрацию Байдена официально присвоить Кара-Мурзе статус «незаконно задержанного». Американские власти уже не раз осуждали его задержание, называя дело против него политически мотивированным.

Бывший фотограф штабов Навального Александр Струков, который ждёт приговора за комментарии в Telegram, рассказал об издевательствах в СИЗО. По его словам, сокамерник-«вагнеровец» предлагал блок сигарет тому, кто его изобьёт. Никто из 18 человек, которые содержатя в камере, не согласился на «предложение», но драка всё равно произошла. Между кем именно и пострадал ли кто-то из участников — пока неизвестно.



Материалы против Струкова направлены в суд в феврале текущего года. Его обвиняют в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти или вражды в интернете (ч. 2 ст. 282 УК).Дело против Струкова возбудили из-за комментариев под постами в телеграм-канале издания Znak.com (сейчас издание закрыто). Задержан Струков в конце января 2022 года и через два дня после этого был отправлен в СИЗО.



9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Позднее апелляционный суд утвердил это решение. Александр Струков работал фотографом в московском штабе Навального во время избирательной кампании 2018 года.

В Омске <антиспецоперационному> активисту Антону Коврику вменяют «финансирование экстремистской деятельности». Его уже доставили в Тюмень. Со слов сотрудников, общавшихся с его матерью, это обусловлено территориальностью вменяемого преступления. Антону уже нашли адвоката, он выехал в Тюмень.



Коврику вменяют статью 282.3 УК РФ — «финансирование экстремистской деятельности». Активисту может грозить по этой статье до 8 лет лишения свободы. Скорее всего, речь идёт о донатах ФБК.

Росфинмониторинг внёс его в список «террористов и экстремистов».

В Челябинской области пожилой активистке из Златоуста собрали деньги на адвоката. В мае текущего года 66-летней Наталье Гусевой назначили штраф по делу о «дискредитации» армии (ст.207.3 УК). Затем к ней пришли с обысками уже в августе по уголовому делу о «фейках» за посты в «Одноклассниках» и комментарий об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Летом на неё было совершено нападение, которое адвокаты не считают случайным.



У сына Натальи на фоне тяжелой болезни началась гангрена, ему ампутировали часть ноги. Все средства семьи идут на его восстановление — мужчина получил 3 группу инвалидности, ему необходимо еще несколько операций.



Активисты и правозащитники открыли сбор на адвоката. В сентябре средства были собраны в нужном объёме.

Силовики возбудили новое уголовное дело в отношении политика Ильи Пономарёва об организации международной или иностранной НПО, признанной нежелательной (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Поводом для этого стали «Съезды народных депутатов», которые Пономарёв проводит с ноября 2022.



По версии следствия, во время во время съездов приняли документы, «посягающие на территориальную целостность РФ». Пономарёв заявлял, что эти собрания экс-депутатов разных уровней, которые сегодня находятся в эмиграции, претендуют на то, чтобы стать «переходным парламентом РФ».



Нежелательным «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, Польша) был признан в России в мае 2023 года. Ранее в отношении Пономарёва возбудили дело по статье 207.3 УК РФ, а силовики провели массовые обыски у политиков и активистов в рамках этого дела.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе частично удовлетворил апелляционную жалобу ветерана войн в Чечне и Афганистане Владимира Тимофеева на приговор 1-го Восточного окружного военного суда о «военном фейке» и «оправдании терроризма», снизив срок наказания на 4 месяца. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые Свободы».



В апреле 2023 года по совокупности преступлений по ч.1 ст.207.3 и ч.2 ст. 205.2 УК РФ суд назначил ему 3 года колонии.



С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Владимиру Тимофееву осталось отбыть 1 год 10 месяцев лишения свободы.

Мещанский суд Москвы продлил Игорю Стрелкову (Гиркину) арест по делу о призывах к экстремизму.



Стрелков просил отпустить его под домашний арест, мотивируя это проблемами со здоровьем, и говорил, что не собирается скрываться от следствия в России или за границей. «Я нахожусь в розыске Интерпола, я приговорен заочно к пожизненному заключению, поэтому возможность скрыться за рубежом для меня видится абсурдной», — сказал он.



Следователь Дибаев, в свою очередь, заявил, что с гипертонией, согласно справке из СИЗО, Стрелкова можно содержать под стражей.

В Москве на волонтера Евгения Мищенко, дежурящего у «Немцова моста», завели дело об «оправдании терроризма в интернете» (ст. 205.2 УК). По словам адвоката Мищенко, Николая Фомина, его подзащитному вменяют участие в легионе «Свобода России». В марте текущего года легион был признан террористической организацией.



Во время заседания Бабушкинского районного суда Москвы, на котором активисту должны были избрать меру пресечения, Фомин попросил вызвать своему подзащитному скорую помощь, в травмпункт выяснилось, что у Мищенко перелом трех ребер.



Судья постановил вызвать скорую помощь и отложить заседание до осмотра Мищенко медработниками. Перед заседанием Мищенко признал вину, заявив, что «хотел как-то повлиять на ситуацию, чтобы остановить бомбардировки в Украине».



Уже на следующий день после госпитализации суд отправил активиста в СИЗО до 6 ноября.

Районный суд в городе Юрьеве-Польском (Владимирская обл.) отменил решение о наказании для студента колледжа инновационных технологий и предпринимательства Владимирского университета Ильи Петрова за клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).



Поводом для уголовного дела стала фотожаба на провластного журналиста и сторонника «спецоперации» Сергея Трубкина. На изображении Трубкин был в кителе немецкого офицера времен второй мировой войны.



Мировой суд в мае выписал Петрову штраф на 60 тыс. руб. Петров посчитал приговор слишком жестким. Он принес извинения Трубкину, сославшись на то, что перепутал свастику с символами Z и V. Провластный журналист требовал ужесточить наказание и заявил о «пособничестве» Петрова «иностранным спецслужбам в информационной войне против России».



Судья Михаил Бакрин не нашел клеветы в опубликованном изображении. Он сослался на отсуствие указаний на факты из жизни Трубкина, которые можно было бы оценить на достоверность.

Неравнодушные россияне собрали один миллион рублей на штраф томской пенсионерке за "фейки" об армии. Муж юристки Марины Новиковой из Северска уже оплатил штраф. Он поблагодарил всех, кто «не оставил в беде» их с супругой.



Новикову оштрафовали в апреле 2023 года по статье о военных фейках (статья 207.3 УК РФ). Следствие решило, что женщина опубликовала сообщения жителей украинского Энергодара в Telegram-канале «Правда города Северска». Пенсионерка просила заменить ей штраф лишением свободы, потому что у неё нет таких денег.

В Самаре арестованная 13 июля 2023 года за подготовку к государственной измене и находящаяся в одиночной камере ПФРСИ (помещение, функционирующие в режиме следственного изолятора) при исправительной колонии №15 Полина Евтушенко в письме адвокату и родным сообщила, что следствие вменяет ей новую уголовную статью.



Теперь её обвиняют в «содействии террористической деятельности (финансирование терроризма)» (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, срок до 15 лет колонии). Срок её содержания под стражей продлен до 11 ноября.

Томский областной суд утвердил миллион рублей штрафа подполковнику полиции в отставке Виктору Лаврентьеву по делу о «фейках» про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК).



Приговор вынес Октябрьский районный суд Томска 31 мая. Мужчине также на год запретили публичные высказывания, в том числе посты в соцсетях. Прокурор просил оштрафовать его на миллион и триста тысяч рублей.



Свою вину Лаврентьев не признал.

«Все причастные к моему привлечению к уголовной ответственности существенно моложе меня. Я искренне желаю им в добром здравии встретить тот момент истории, когда мы поменяемся в процессе местами. Даже если сам не доживу», — сказал он в последнем слове.

Дело в отношении Лаврентьева возбудили в марте 2022 года из-за постов в Facebook об обстреле роддома в Мариуполе. Бывший полицейский подчёркивал, что его посты не были доступны неограниченному кругу лиц, так как в марте Роскомнадзор заблокировал американскую соцсеть в России.

Мосгорсуд утвердил приговор политику Алексею Навальному и бывшему техническому директору канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному. Об этом сообщает «Медиазона».



В начале августа Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима, штрафу в 500 тыс. рублей, ограничению свободы на три года после освобождения и десятилетнему запрету на публикации в интернете.



Холодный получил 8 лет колонии общего режима по статьям о финансировании «экстремизма» и участии в «экстремистской» деятельности. Защита подала апелляцию на приговоры Навальному и Холодному, но суд оставил их в силе.

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца.



Его адвокат Михаил Бирюков отметил, что действия следствия и суда похожи на попытку изолировать активиста до и на время президентских выборов.

Другие методы воздействия

Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн опубликовал критический пост в адрес председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова из-за убеждений его сына Юрия. Молодой человек открыто высказывался против Владимира Путина, и два года назад эмигрировал в Грузию.



В Instagram Кудряшов-младший заявил, что «Россия после 2008 поехала куда-то не туда», на что его отец ответил одобрительным комментарием.



«Очень рассчитываю, что после переизбрания — губернатор Дмитрий Азаров начнет избавляться от 5-й колонны в своих рядах. Ведь пример русофоба Кудряшова — отнюдь не единственный...», – написал Хинштейн в своём Telegram.



Также, по его словам, сын чиновника «был экстренно возвращён из 2-летней эмиграции в канун губернаторских выборов», и в данный момент его страничка в Instagtram уже удалена, но скриншоты сохранены.

Генпрокуратура заблокировала страницу жены вологодского оппозиционера. Профиль Ольги Доможировой стал недоступен на территории России после решения Генпрокуратуры от 11 сентября. Оппозиционный активист Евгений Доможиров оценил содержание страницы жены как аполитичное. Исключением он назвал посты с критикой мобилизации.



Семья Доможировых уехала из России на фоне уголовного дела против Евгения Доможирова. Силовики обвинили его в военных «фейках» (статья 207.3 УК РФ). Поводом стали его публикации о гибели и пытках украинцев во время «спецоперации». Страницу самого Евгения Доможирова Генпрокуратура заблокировала в марте 2022 года.

В храме пророка Илии в селе Погорелое Городище в Тверской области священника Илью Гаврышкива отчитали за то, что тот прочитал молитву о мире, а не о победе России в «спецоперации». Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов) заставил его извиняться в том числе за подписанное в марте 2022 антивоенное письмо духовенства.



Тот публично пригрозил Гаврышкиву, что его запретят в священнослужении, а при «отсутствии покаяния» — лишат сана. «Иди, гуляй. Ты у нас кто был? Отец Илья? А сейчас кто — Илюшка какой-то непонятный», — сказал епископ.



В итоге священник извинился перед епископом и прихожанами:

«Виноват в том, что по своей глупости, непониманию, недоразумению … читал молитву о мире, и не читал то, что положено было. И по поводу письма тоже… был одним из подписантов [письма против «спецоперации»]. По своей горячности, неопытности сделал так … Я прошу у владыки прощения, и у вас у всех».

Гаврышкив пояснил СМИ, что извинился, выразил «общее подчинение» и пока продолжает служить на прежнем месте.

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Сентябрьский дайджест демонстрирует ту тенденцию, что мы заметили в июле и августе текущего года: значительно выросло количество уголовных дел по сравнению с административными. В прошлом году ситуация была совершенно обратной.

Также власти «вспомнили» про запрещённые ещё в 2021 году ФБК и штабы Навального, донаты которым рассматриваются как «финансирование экстремистской организации». Как мы видим, случаи привлечения к ответственности по ним уже далеко не единичные.