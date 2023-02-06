РБК: некоторые сайты стали требовать национальный сертификат для оплаты

На ряде сайтов («Афиша», «Вкусвилл», DNS) появилась информация о том, что с 30 января для проведения оплаты нужно скачать российский браузер или сертификат безопасности. Это обнаружил РБК. В частности, на сайте «Афиши», по информации издания, говорится, что без этого оплата невозможна в принципе, на других ресурсах — что можно столкнуться с трудностями.

Как пишет РБК, из сообщения на сайте «Вкусвилла» следует, что «зарубежные браузеры перестали получать» сертификаты безопасности для российских сайтов, поэтому «могут посчитать их подозрительными и запретить вход». Там также говорится, что TLS-сертификат Минцифры по умолчанию поддерживают браузер от VK «Атом» и последние версии «Яндекс.Браузера».



Похожее предупреждение корреспонденты издания обнаружили на сайте Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». При покупке билета там говорится, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры», убедилась и «Роскомвобода» (то же сообщение мы обнаружили и на сайте «Вкусвилла»).

TLS-сертификат (или SSL-сертификат) — это цифровая сущность, используемая в криптографическом протоколе TLS (Transport Layer Security, ранее SSL, Secure Sockets Layer). Применяется для удостоверения подлинности веб-сайта и шифрования интернет-соединения (защиты от перехвата и подмены содержимого).

В марте 2022 года Минцифры сообщило, что готовит нормативно-правовые акты, позволяющие российским юридическим лицам получать TLS-сертификаты, и выпускать их будет Национальный удостоверяющий центр.

В декабре минувшего года при покупке в интернет-магазинах «Связного» и «Детского мира» уже появлялись сообщения о том, что покупателям скоро потребуется самостоятельно установить отечественный браузер или TLS-сертификат Минцифры. Сбербанк анонсировал переход на отечественные сертификаты в сентябре прошлого года.



Российские сертификаты, вероятнее всего, идентичны зарубежным и не уступают им в безопасности, считают собеседники РБК. О том, можно ли, по мнению «Роскомсвободы», доверять таким сертификатам, читайте в наших карточках.