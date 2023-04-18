В 2022 году число приговоров за оправдание терроризма выросло на 35%

По итогам 2022 года число приговоров за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2) выросло на 35%, за призывы к экстремизму (ч.2 ст. 280) — на 20%, подсчитал проект «Сетевые свободы». Так, по первой статье в 2022 году осудили 264 человека против 195 годом ранее. По второй приговоры получили 334 человека против 277 в 2021 году. Устойчивый рост преследования за публичных жёсткие высказывания продолжается с 2014 года, заключают аналитики.

«Речь идёт о ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 — то есть именно деяния, связанные с публикациями в интернете», — уточнил адвокат Станислав Селезнёв.

Источник: «Сетевые свободы»

При этом большинство остальных норм, карающих за слова, остаются в тени военной цензуры. Например, за возбуждение вражды (ст. 282) имеет место 51 приговор в 2022 году против 50 в 2021, за оскорбление представителя власти (ст. 319) — 5908 против 8033 (падение за год на 25%), реабилитацию нацизма (ст. 354.1) — 42 против 35.

По статье о клевете (ст. 128.1) общее число осуждённых снизилось на треть (с 95 до 68), при этом доля оправдательных приговоров по ч. 1 (простая клевета) остаётся на уровне примерно 85%, отмечают эксперты.