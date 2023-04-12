Глава Минцифры рассказал, что изменится после принятия закона об электронных повестках

На днях депутаты Госдумы приняли во втором и сразу третьем чтениях приняли закон «о цифровизации воинского учёта». Поскольку поправки в давно разработанный ещё в 2018 году законопроект соответствующие поправки были внесены в спешном порядке, даже депутаты от оппозиционных фракций не успели с ними ознакомиться, не говоря уже о журналистах и правозащитниках. Окончательный, очень противоречивый и путанный текст появился на сайте Госдумы лишь за пару часов до принятия.



Эксперты постарались разъяснить новеллы, которые несёт этот закон, однако до сих пор много неясного в том, как он будет реализовываться на практике. Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на ряд поступивших в этой связи вопросов.



Чиновник прежде всего поспешил заверить, что принятие нового закона не связано с планами по возобновлению мобилизации, а наоборот, ставка сейчас идёт на привлечение контрактников. Закон же, по его словам, должен устранить те проблемы, которые многие ощутили прошлой осенью в связи с несовершенство системы воинского учёта и призыва:

«Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось). Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу.



Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая — повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, – не должны их получить».

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны. Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (а такая обязанность сейчас в действующем законе предусмотрена).



Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через единый портал госуслуг (ЕПГУ).



Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала осеннего призыва на срочную службу 2023 года.



В личном кабинете на Госуслугах каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок. Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда.



«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку, – уверяет министр. – Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощённом режиме — в течение 5 дней».

В вопросе отсрочек для IT-специалистов Шадаев пообещал:

«По-прежнему будем помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами. Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю».

Если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на ЕПГУ.



В случае, если гражданин достиг определённого возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки.



«Информация о том, когда и где гражданин поставлен на учёт, появится в личном кабинете на ЕПГУ. От пользователя потребуется только отследить изменения и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос», – сказал Максут Шадаев.



Насколько верными окажутся озвученные тезисы главы Минцифры, покажет время.