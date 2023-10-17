Законопроект о блокировке пожертвований для ВСУ предполагает также цензуру в отношении VPN

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который изначально был направлен на запрет распространения в интернете информации с призывами участвовать в финансировании украинской армии.

Документ №197914-8 «О внесении изменения в статью 15-3 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“» был внесён в Госдуму в сентябре прошлого года группой депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по «расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» Василием Пискарёвым.

В первом чтении законопроект был принят в июне текущего года.

Ко второму чтению он оброс такими количеством поправок, что это изменило его до неузнаваемости.

В чём там суть и какие возникли подводные камни, мы разбирались с юристами «Роскомсвободы».

Из условно положительных моментов — это приведение в порядок почти нечитаемого абзаца федерального закона 149-ФЗ о том, какие материалы Генеральная прокуратура может блокировать внесудебно.

«Наконец-то пронумеровали пункты. Раньше это читать было невозможно без карандаша», – говорит один из наших юридических экспертов.

Новыми поправками абзац разбивается на 11 пунктов, в числе которых будут и старые, и новые нормы, регламентирующие полномочия Генеральной прокуратуры по части внесудебных блокировок.

А вот поправок, которые вызывают серьёзные опасения, больше.

В списке новых блокировочных полномочий Генпрокуратуры появился не только пункт о запрете «...предложения о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования». Но также надзорное ведомство будет блокировать «информацию об осуществлении сбора пожертвований в связи с совершением централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, религиозных обрядов и церемоний», если эти пожертвования нарушают одну из норм федерального закона №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в свою очередь, тоже предлагаемую новыми поправками:

«Централизованные религиозные организации и религиозные организации, входящие в их структуру, а также уполномоченные ими физические лица и (или) юридические лица, созданные такими религиозными организациями, имеют исключительное право осуществлять сбор пожертвований в связи с совершением централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, религиозных обрядов и церемоний».

В первоначальном варианте законопроект не касался закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». По предположению одного из юристов «Роскомсвободы», теперь пожертвования в интернете смогут собирать только определённые лица.



Самый же спорный пункт касается нового вида блокировок:

«...сведения, позволяющие получить доступ к указанным в [вышеперечисленных] пунктах настоящей части информации или материалам».

То есть Генпрокуратура получит право блокировать сведения о том, как обойти её же блокировки.

«Данный пункт сформулирован очень широко. С высокой долей вероятности это в коснётся том числе и VPN», – считает наш юридический эксперт.

Один из соавторов внесённых ко второму чтению поправок, член ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, не считает, что новые нормы повлекут за собой «тотальную блокировку целых соцсетей, платформ или мессенджеров»:

«Эта формулировка уже присутствует в действующей редакции закона и необходима, чтобы блокировать ссылки на экстремистские материалы. Для целей «блокирования платформ» это положение никогда не использовалось (и, уверен, не будет).



Нововведения ограничиваются двумя другими пунктами определения противоправной информации: принятой в первом чтении формулировкой об оказании материальной помощи врагу и новеллой о религиозном фишинге. Рассмотрим их сегодня на заседании Госдумы».

Он и выступал с докладом перед голосованием за законопроект во втором чтении.

Горелкин сказал, что ИТ-комитет предложил принять законопроект во втором чтении. По его словам, парламентариями были учтены все замечания, «в том числе — религиозных организаций».

Законопроект в новом виде был принят большинством голосов. Окончательное принятие в третьем чтении назначено на 18 октября 2023 года.