Путин поручил использовать российское оборудование при подключении школ к интернету

Президент РФ Владимир Путин поручил определить поставщиков услуг по доступу к интернету для школ, техникумов и избирательных комиссий на 2022-2023 годы, предусмотрев в качестве дополнительного условия использование ими преимущественно российского телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля. Срок исполнения поручения, адресованного правительству, установлен до 15 января 2022 года.

Речь идет об определении единых поставщиков услуг по доступу образовательных организаций, участковых и территориальных избиркомов к интернету и к государственным, муниципальным и иным информационным системам, по защите соответствующих данных.

Кроме того, должны быть определены исполнители по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети интернет.

В качестве дополнительного условия госконтрактов установлено, что при их исполнении должно использоваться телекоммуникационное оборудование преимущественно российского производства.

Счетной палате поручено провести аудит эффективности расходования Минцифры России в 2022-2023 годах бюджетных ассигнований на эти цели. Доклады должны быть сделаны до 1 мая 2023 года и до 1 мая 2024 года.