На подключение военкоматов к интернету «Ростелеком» может получить 2,5 млрд рублей

Как выяснил CNews, «Ростелеком» является единым исполнителем по подключению военных комиссариатов к интернету. Подключение военных комиссариатов к широкополосному доступу в интернет (ШПД) обойдется федеральному бюджету в 2,515 млрд руб. Соответствующие расходы на период 2019-2024 гг. заложены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».



Проект курирует Минобороны. К 2023 г. к интернету должно быть подключено 1,42 тыс комиссариатов. Помимо подключения военных комиссариатов к интернету, федпроект «Информационная инфраструктура» предполагает развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов.



У «Ростелекома» есть опыт работ и в рамках контрактов с Минобороны: компания назначена единым исполнителем по созданию универсальной платформы инвентаризации учета и контроля состояния всех видов энергорерсусов и имущественных комплексов оборонного ведомства. Сумма контракта составляет 4,15 млрд руб.

Как подчёркивает CNews, актуальность информатизации работы военкоматов возникла в связи с подписанием в сентябре текущего года Президентом России Владимиром Путиным указа о проведении «частичной мобилизации». Поскольку мобилизация в России не проводилась со времен Великой Отечественной Войны, частичная мобилизация выявила проблемы с устаревшими данными в базах военкоматов.

Кроме этого, Путин поручил до 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. В данный ресурс должны поступать сведения в отношении граждан, «состоящих на воинском учёте, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не прибывающих в запасе.



Минцифры, Минобороны и главы регионов до 30 декабря текущего года должны преобразовать необходимые сведения, содержащиеся в документах комиссариатов, в электронно-цифровую форму. Также ФНС и Минобороны должны осуществить с использованием Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении, идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, и не состоящих, но обязанных находится на воинском учете и не прибывающих в запасе.