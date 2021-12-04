Адвокаты Элджея будут обжаловать штраф за «пропаганду наркотиков в интернете»

Адвокат рэпера Алексея Узенюка (псевдоним «Элджей») Пётр Заикин заявил, что штраф в 100 тысяч рублей, наложенный на его клиента Зюзинским районным судом, будет обжалован:

«Работа по делу продолжается, жалоба будет подготавливаться. Содержание постановления нужно тщательно изучить. Но в целом, подчеркиваю, сторона защиты не согласна с решением, вынесенным судом, и указанное постановление, естественно, будет обжаловаться».

Напомним, суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета), наложив на исполнителя крупный штраф. Сам Элджей не явился на суд, но там присутствовали его адвокаты.

О том, что Зюзинский суд Москвы вновь получил протокол о пропаганде наркотиков со стороны рэпера Элджея, стало известно в конце ноября текущего года. До этого суд вернул протокол об административном правонарушении, составленный против артиста, из-за нарушений, выявленных судьей.

В СМИ также промелькнула информация о том, что рэпер постит в Instagram фотографии с недвусмысленными подписями «эмиграция», но известный адвокат Илья Новиков в Twitter сообщил, что его отъезд не связан с судом, и он продолжает часто наведываться в Москву, хоть и живёт на Кипре.

Элджей не согласен с решением суда, но оно не связано с его отъездом за границу и у него нет опасений серьезных преследований за творчество. Последние месяцы он живет на Кипре, но часто приезжает в Москву и не планирует от этого отказываться. — Ilya Novikov (@vertiporokh) December 3, 2021

Напомним, в правоохранительные органы на видеоклипы Элджея ещё в июне текущего года пожаловалась «Лига безопасного интернета», после чего МВД провело проверку и подало иск в Зюзинский райсуд Москвы.