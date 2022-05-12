«Архиву Интернета» грозит крупный штраф за неудаление запрещённых материалов

Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении американской организации Internet Archive из-за ее отказа удалить запрещенный в РФ контент. Дело будет рассматриваться 16 июня текущего года всё в том же 422 участке, где уже было вынесено множество штрафов в отношении Facebook, Google, Twitter, Telegram, TikTok и других интернет-компаний.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда:

«В суд поступил административный материал в отношении некоммерческой организации Internet Archive, обвиняемой в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной)».

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф до 4 млн рублей. Претензии Роскомнадзора связаны с неудалением информации, признанной судами экстремисткой и запрещенной на территории страны. В том числе, речь идёт о распространении информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Архив Интернета (АИ) (Internet Archive) — некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско американским программистом Брюстером Кейлом. Главной заявленной целью Архива является предоставление всеобщего доступа к накопленной в Интернете информации. Коллекция АИ состоит из множества подколлекций архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио и видео файлов, игр, программного обеспечения.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы — Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google — более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов. В марте текущего года Meta была признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.