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4 April 2023

Госдума одобрила в I чтении оборотные штрафы для операторов за отказ от систем хранения трафика

По мнению инициаторов законопроекта, это не только отказ от установки оборудования, но ещё и «препятствование правоохранителям» в их работе.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект №297967-8 «О внесении изменений в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым с 1 января 2024 года планируется ввести оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовых и телефонных разговоров, а также контента сообщений.

В КоАП будут внесены поправки, согласно которым неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ влечёт наложение штрафа на ИП и компании в размере от 0,001% до 0,003% размера годовой выручки, повторное нарушение — в размере от 0,01% до 0,03% от размера годовой выручки. В обоих случаях штраф не может быть меньше 1 млн руб.

Уточняется, что выручка от реализации определяется на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение.

При обсуждении законопроекта было сказано, что в прошлом году зафиксировано 1200 нарушений по части обязанности по установке соответствующего оборудования, а отказ исполнять данное требование «пакета Яровой» — это ничто иное, как «препятствование правоохранителям».

Дискуссия по законопроекту была недолгой, особой критике его никто не подверг, и он был принят 400 голосов при 8 проголосовавших против.

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