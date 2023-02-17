IT-компаниям готовят оборотные штрафы за отказ устанавливать системы хранения трафика

Правительство внесло в Госдуму законопроект №297967-8 «О внесении изменений в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым с 1 января 2024 года планируется ввести оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовых и телефонных разговоров, а также контента сообщений.

Согласно поправкам в КоАП, неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ влечёт наложение штрафа на ИП и компании в размере от 0,001% до 0,003% размера годовой выручки, повторное нарушение — в размере от 0,01% до 0,03% от размера годовой выручки. В обоих случаях штраф не может быть меньше 1 млн руб.

Уточняется, что выручка от реализации определяется на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение.

В пояснительной записке к законопроекту реализация требований СОРМ обосновывается обеспечением «безопасности граждан и государства, борьбы с использованием телефонных звонков с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях, а также для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах террористических актов». Также там сказано:

«Результаты контрольной (надзорной) деятельности показывают, что не все операторы связи в полном объеме обеспечивают реализацию требований СОРМ или не обеспечивают совсем».

В документе также приводятся обоснования столь высоким штрафам, которые сопоставляются с официальными данными о доходах операторов связи.

С инициативой о введении оборотных штрафов Минцифры выступало в июне прошлого года, но тогда размер штрафа предлагалось установить на уровне от 0,01% до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб.



Операторы связи должны устанавливать на свои сети COPM с лета 2018 г., то есть они должны выделить емкости для хранения трафика (текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений) и хранить их в течение от 30 дней до полугода. При этом, как сообщал ряд СМИ, операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы.



«Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может. Если законопроект примут, операторам придется устанавливать СОРМ, чтобы избежать оборотных штрафов, а Минцифры будет уверено, что сети российских операторов не используют преступники», – поясняли ранее необходимость принятия законопроекта в министерстве.



В Госдуме уже находится принятый в первом чтении правительственный законопроект (№254008-8), который повышает в 133 раза, до 1 млн руб., пошлину за выдачу телеком-лицензии. Необходимость такого резкого повышения штрафа авторы обосновывали тем, что многие операторы не внедряют СОРМ, а затем, когда сроки внедрения уже исходят (от 1 до 3 лет со дня получения лицензии), закрывают действующую лицензию, платят 7,5 тыс. руб. за новую и таким образом получают новую отсрочку по установке COPM.

По мнению профильного канала «ОрдерКом», законопроект №297967-8 через Правительство был пролоббирован ФСБ. «Так и пополняется бюджет… Мелкие операторы, перевыпускайте лицензии, пока пошлина равна нулю, а не миллион», – иронизирует «ОрдерКом».

Стоит также напомнить, что борьба с подменными номерами властями ведётся уже давно. Долго обсуждались поправки, касающиеся регулирования корпоративных SIM-карт, но приняты они были только в июле 2021 года, причём эксперты предупреждали, что проблему мошеннических или лжетеррористическиз звонков такой закон не решит. В декабре 2021 года депутаты приняли закон о введении штрафов для операторов связи за пропуст подменных номеров. Внесён он был ещё в 2017 году, прошёл первое чтение, а затем на какое-то время отправлен «под сукно». Закон предусматривает штрафы до 1 млн рублей.