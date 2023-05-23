Госдума приняла закон о штрафах для операторов за неустановку систем хранения трафика

Принят закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за отказ устанавливать СОРМ, которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовых и телефонных разговоров, а также контента сообщений.

Законопроект №297967-8 «О внесении изменений в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был внесён в Госдуму в феврале текущего года и принят в первом чтении уже в апреле.

Согласно новому закону, теперь в вышеупомянутой статье появится норма о «Неисполнении обязанности по реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ».



С 1 января 2024 года будет введена административная ответственность за неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ. За первое нарушение предусматривается штраф в размере от 0,001% до 0,003% от годовой выручки. За повторное нарушение предлагается ввести штраф от 0,01% до 0,03% от годовой выручки.



В пояснительной записке отмечается, что для применения этих положений выручка от реализации товара (работы, услуги) определяется «на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение, предусмотренное настоящей статьей».

Инициаторы новых поправок утверждают, что в прошлом году зафиксировано 1200 нарушений по части обязанности по установке соответствующего оборудования, а отказ исполнять данное требование «пакета Яровой» — это ничто иное, как «препятствование правоохранителям».

Перед голосованием с докладом выступил единоросс Отари Аршба, который попросил принять законопроект, заверив, что он прошёл необходимые процедуры согласования, в том числе и в ФСБ.

Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях 376 голосами за и при 15 проголосовавших против:





«Роскомсвобода» пообщалась с представителем одного из небольших операторов, по словам которого:

«СОРМ стоит очень больших денег, для маленьких операторов это серьезное препятствие для запуска. Есть всякие обходные пути — например, использовать СОРМ вышестоящего крупного магистрального оператора и платить ему абонентку за это. Но в таком случае не получится использовать более одного стыка, что лишает оператора балансировки и резервирования».

«Мы многие процедуры прошли уже давно, поэтому не знаю, как ситуация выглядит сейчас, но раньше СОРМ нужно было ставить после того, как сдан узел связи, но по этой процедуре ранее допускались каникулы, то есть — отсрочка некоторая. Мы не использовали свой СОРМ, потому что «продали» почти всех своих интернет-клиентов «Мегафону» до того, как истекли эти самые каникулы. Сейчас же для небольшого количества клиентов используем один стык и сормируемся у „Мегафона“», – уточняет он.