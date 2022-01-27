Принят закон о крупных штрафах за переводы денег нелегальным онлайн-казино

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств.

Напомним, законопроект №1169750-7 был внесён в мае прошлого года главами двух профильных комитетов Госдумы, Сергеем Жигаревым (по экономполитике) и Александром Хинштейном (по инфополитике). В первом чтении были приняты поправки, устанавливающие админответственность для банков, операторов связи, операторов почтовой связи и платёжных агентов, нарушающих запрет на переводы средств организаторам азартных игр и лотерей.

В пресс-релизе на сайте Госдумы сказано, что теперь банки, операторов и платёжных агентов будут наказывать за прием платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор. Размер штрафа за денежный перевод в адрес лица, осуществление переводов в пользу которого запрещено, будет ограничиваться суммой не более 40% от суммы платежа.

Но в самом документе, как заметил исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, ко второму чтению появились новые поправки, которые сложно отнести исключительно только к азартным играм:

«Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории Российской Федерации требования не осуществлять прием платежей, либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом».

Формулировка про «деятельность иностранных лиц в сети „Интернет“» здесь смотрится особняком, к тому же толковать её можно как угодно, о чём и пишет Климарёв в своём Telegram:

«Чтоб вы понимали, почему я утверждаю, что это вообще не про запрет гэмблинга — законопроект был внесен еще в мае 21 года. И все это время просто валялся, а первое чтение прошло в октябре. И там как раз и было про гэмблинг. Но тут возникает жареный петух, клюет неизбранных депутатов в <точку соприкосновения с креслом> и ко второму чтению 19 января появляются «иностранные платформы», а потом быстро проходит второе и третье чтение через день буквально».

Исполнительный директор ОЗИ связывает этот документ со скандальным законом «о заложниках», принуждающем иностранные компании открывать в России свои представительства, на которых власти будут отыгрываться за непослушание самих онлайн-платформ.

Пока сложно утверждать, связан ли данный закон с темой «приземления», но нельзя не заметить странность в появлении новых широкотрактуемых формулировок в законе к моменту принятия.

Согласно новому закону, платёжных агентов, операторов связи и почтовой связи за нарушение запрета на прием таких платежей будут штрафовать на следующие суммы: должностных лиц — на 100–500 тыс. рублей, юрлиц — на 25–40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Банки же, которые не откажут в проведении такого перевода, заплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.