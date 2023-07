Российские соцсети известны своей политической цензурой. Однако какие именно механизмы ограничения доступа они используют и распространяются ли они на пользователей за пределами России — не было изучено. Межрегиональная группа ученых из Citizen Lab исследовала цензуру в российской социальной сети «ВКонтакте».

Авторы отчета «Слепое пятно: как ВК прячет контент от российских пользователей» (Not OK on VK: An Analysis of In-Platform Censorship on Russiaʼs VKontakte), исследователи Джеффри Нокель, Якуб Далек, Леви Мелетти и Ксения Ермошина, впервые смогли выявить логику и особенности блокировок в российской сети и найти множество несостыковок.

«Теплица социальных технологий» опубликовала краткий обзор исследования.

Команда исследователей провела анализ блокировок с 17 апреля по 13 мая 2023 года в трех странах: России, Украине и Канаде. Канадские измерения вели из сети Университета Торонто. Российские и украинские измерения — через туннели WireGuard, предоставленные популярным VPN-сервисом, предлагающим российские и украинские точки обзора.

Выяснилось, что доступ к контенту наиболее жёстко ограничен для пользователей из России: в стране заблокировали почти 95 тысяч видео, больше 1,5 тысяч аккаунтов сообществ и 787 личных аккаунтов.

Согласно федеральному закону №530-ФЗ, который вступил в силу в феврале 2021 года, соцсети обязаны самостоятельно блокировать запрещённый контент, не только по факту получения решений судов и других госорганов.

Оказалось, что «ВКонтакте» подходит к модерации авторских прав и политического контента по географическому принципу. То есть в России ВК блокирует контент, содержащий в основном определенные политические взгляды, которые часто высказывают украинские и беларуские пользователи. В то же время в Канаде ВК блокирует контент, содержащий нарушения авторских прав, которые, по идее, с одинаковой частотой совершаются носителями разных языков.

ВК использует несколько методов блокировки: блокировку пользователей и сообществ, распространяющих «неугодный» контент, и удаление/блокировку ключевых слов в поиске по сети.

Основной метод — блокирование или удаление определенных результатов поиска.

Например, при поиске сообществ и людей ВК отключает результаты поиска, если запрос содержит определенные ключевые слова, связанные с ЛГБТКИ+ тематикой: «гей», «лесбиянка», «фембой» и т. д. ВК также напрямую блокирует отдельные сообщества и личные аккаунты.

«Блокировка по ключевым словам — одна из самых примитивных форм блокировок, – отмечает исследовательница, соавторка отчёта Ксения Ермошина. – Эти слова статичны и не учитывают контекст. Мы проверили множество терминов по ЛГБТКИ+ и составили список заблокированных слов. По нему видно, насколько не продумана эта работа. Например, слово «геи» не блокируется, а «гей» блокируется. Это приводит к мысли, что в ВК нет надзорного инструмента, компания не делает усилия по организации более аккуратной фильтрации. Будто бы блокировки производят исключительно для отчетности перед надзорными органами».

Естественно, блокируется также контент против «спецоперации». Исследователи здесь заметили несколько курьёзов. Например, запрос «Тайное вторжение», взятый из статьи «Википедии» о серии комиксов Marvel, выдавал заблокированный контент, связанный с украинскими событиями.

Многие запросы и заблокированные группы содержат критику власти и оскорбления в адрес Путина, так как многие из них озаглавлены антипутинскими лозунгами.

Среди видео, заблокированных в России, наибольшая доля (61%) результатов блокировки видео приходится на запросы из украинской «Википедии», за ней следует белорусская (36%), а на третьем месте – российская (1%).

Непропорционально большое количество заблокированного украинского контента удивительно, поскольку после блокировки ВК в Украине в 2017 году среднесуточное количество посещений украинскими пользователями снизилось с 54% украинских интернет-пользователей до всего 10% украинских интернет-пользователей, посещающих ВК в тот или иной день.

«Среди 30 отобранных заблокированных в России видеороликов наибольшую долю (43%) составляют ролики, связанные с <«спецоперацией»> в Украине, – отмечают исследователи. – Среди просмотренных видеоматериалов — кадры боевых действий, демонстрация боеприпасов, интервью с военнослужащими, ток-шоу с обсуждением <антиспецоперационных> действий. Следующая по величине категория заблокированного контента — видеоматериалы, связанные с Беларусью (26%), включающие видеозаписи акций протеста, а также новостные сообщения о погибших, задержанных и трагедиях. Третья наиболее часто встречающаяся категория блокируемого контента — это контент, не связанный с <«спецоперацией»> в Украине (13%), который включает освещение экономических проблем и маршей националистов».

Исследователи установили, что весь контент, заблокированный в одном регионе, но доступный в другом, выдает пользователям сообщение, объясняющее причину недоступности контента:

«Мы обнаружили 336 уникальных сообщений, передаваемых пользователям при попытке получить доступ к заблокированному контенту в России. Во всех сообщениях, кроме одного, в качестве обоснования блокировки приводится решение российского суда. Единственное сообщение, в котором не упоминается решение российского суда, – это более общее сообщение “Это видео недоступно в вашей стране”, которое затронуло пять видеороликов. Остальные 335 сообщений написаны на русском языке, и в них в аналогичном формате объясняется, что видео заблокировано в Российской Федерации, а также указывается, кто запросил блокировку, номер и дата соответствующего дела».

Несмотря на то, что всего было обнаружено более трехсот сообщений о блокировке, десять наиболее часто встречающихся сообщений составляют подавляющее большинство (77,15%) заблокированных видеороликов. Сообщение, обосновывающее наибольшее количество заблокированных видеоматериалов (33 252 видеоматериала, или 35%), было запрошено Генеральной прокуратурой с указанием номера дела “27-31-2020/Ид2145-22” и датировано 24 февраля 2022 года.



«Хотя нам не удалось найти текст этого судебного решения, на этот же номер дела ссылался российский регулятор связи Роскомнадзор при блокировке 6 037 сайтов, и, учитывая сроки, мы предполагаем, что оно связано с <«спецоперацией»> России в Украине», – говорится в исследовании.



К слову, «Роскомсвобода» неоднократно обращала внимание, что решение номер 27-31-2020/Ид2145-22 стало самым массовым по части блокировок по военной цензуре. Судя по всему, сейчас продолжают по этому решению в реестр вноситься самые разные интернет-ресурсы, но поскольку с середины ноября прошлого года из реестра таинственным образом исчезла Генпрокуратура и её решения, а вместо неё появился «Неуказанный госорган», мы только по косвенным признакам (дата - 24.02.2022 г., а также тематика сайта или публикаций) можем догадаться, что речь идёт о нём.

Исследование производилось следующим образом: учёные сделали предварительную выборку из заголовков статей «Википедии» на шести языках: русском, украинском, белорусском, грузинском, чеченском и казахском. Их выбрали, потому что ВК является российской платформой, а эти языки широко распространены как в России, так и в прилегающих к ней регионах.

Для каждого из этих языковых изданий «Википедии» авторы отсортировали статьи по общему количеству просмотров за январь, февраль и март 2023 года, расположив их в порядке убывания популярности. Главной задачей было сравнить, как работают ограничения ВК в Канаде, а также в России и Украине (странах, занимающих первое и третье места по числу посетителей ВК соответственно).

Согласно сделанным исследователями выводам, наибольшим ограничениям ВК подвергает пользователей российских. В то же время компания предоставляет пользователям из других стран свободу для более широкого выражения политических взглядов.

Интересно, что китайские социальные сети используют такой же подход по отношению к согражданам и иностранным пользователям. Главное отличие в том, что российская сеть всё же продолжает настаивать, что каждая блокировка мотивирована судебными решениями, а в Китае контроль информации возложен на частный сектор.

Мы поговорили с Ксенией Ермошиной, и она сказала, что в их планах — дальнейшее проведение подобных исследований, объектами которых могут стать российские поисковики и новостные агрегаторы, а также социальная сеть «Одноклассники».



Она также добавила, что исследование осуществлялось «незалогиненным» способом, то есть смотрели — как происходит выдача тех или иных запросов для пользователей, у которых нет аккаунтов в ВК. Каждый раз один и тот же список запросов проверялся для посетителей из Канады, России и Украины. «Основной массив данных, – отмечает Ксения, – был получен именно незалогиненным способом».



Проводить такое исследование с помощью реального аккаунта невозможно по нескольким причинам:

платформа сочтёт подозрительным такое количество запросов от одной «учётки» и забанит пользователя, особенно когда такие запросы связаны с ЛГБТ, «спецоперацией» и т.п.;

для самого владельца аккаунта будет небезопасно делать такие запросы, поскольку мы знаем, что ВК передаёт пользовательские данные силовикам.

После того, как провели «незалогиненные» замеры, с аккаунта одного из исследователей были перепроверены выбранные три десятка видео, что дало возможность авторам исследования убедиться — полученные ими данные верны.



Более подробно методология исследования описана в самом отчёте.