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Аналитика
11 May 2023

Дайджест преследований СМИ: апрель'2023

В этом выпуске: критерии «ЛГБТ-пропаганды» от Роскомнадзора, дело Эвана Гершковича и приговор Владимиру Кара-Мурзе.

4 апреля в Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России «Радио Свобода». Гражданина обвинили в «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра».

7 апреля в Горно-Алтайске суд вернул дело журналиста и издателя газеты «Листок» Сергея Михайлова о «фейках» про армию в прокуратуру. Напомним, весной 2022 года Михайлов разместил девять телеграм-постов о событиях в Мариуполе и Буче. 

7 апреля журналиста Аркадия Бабченко объявили «иноагентом».

11 апреля издание RusNews сообщило, что на его журналиста Романа Иванова заведено три уголовных дела за посты в Telegram, за которые ему грозит от 5 до 10 лет колонии по статье о «фейках» о российской армии по мотиву политической ненависти. 

11 апреля полиция пришла в редакцию уфимского издания «Пруфы», сообщило само издание. Правоохранители изъяли часть редакционной техник.  

«В связи с тем, что заявление писал глава администрации [города] Хабирова, редакция считает дело политически мотивированным, а также местью за ряд расследований, результатом которых стали громкие уголовные дела», — заявили журналисты. 

14 апреля стало известно, что Роскомнадзор принял решение закрыть нижегородское издание Kozapress, которое не работает с 2021 года. Его основательница Ирина Славина совершила самоубийство в октябре 2020 года. 

14 апреля стало известно, что АО «РС-Балт» (объявлено «иноагентом»), которое является учредителем информационного агентства «Росбалт», запустило процесс ликвидации. При этом само информагентство работу продолжит.

«Ликвидируется АО «РС-Балт», юридическое лицо. Нас назначили иноагентом, хотя мы считаем, что это несправедливо, потому что зарубежного финансирования у нас никогда не было и нет. Через год с нас по закону должны были снять это гордое звание, но этого не произошло. А существовать на отсутствии денег пока еще никто не научился», — рассказала генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина. 

В реестр «иностранных агентов» «Росбалт» внесли в октябре 2021 года — из-за 90 тысяч рублей, полученных от информационно-аналитического центра «Сова» за аренду зала для пресс-конференции.

17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Кроме этого, суд назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и на семь лет запретил заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза признан виновным в госизмене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Свободная Россия».

18 апреля Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в «шпионаже». 

«Профессия журналиста — это вражеская для страны профессия», — отреагировал главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Напомним, ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. Как утверждает спецслужба, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. 

19 апреля Роскомнадзор утвердил критерии «ЛГБТ-пропаганды». Запрещённой будет считаться информация, которая:

  • направлена на то, чтобы убедить человека в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

  • убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, вызывает к ним интерес и обосновывает их преимущество над традиционными;

  • создает «искажённое представление о социальной равноценности» традиционных и нетрадиционных отношений;

  • направлена на то, чтобы сформировать положительное отношение к смене пола.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

20 апреля суд в апелляционной инстанции утвердил приговор журналистке RusNews Марии Пономаренко. Ей дали шесть лет колонии из-за поста о событиях в Мариуполе. 

20 апреля прокурор вернул на доследование дело журналиста издания «Орлец» Владимира Панфилова. Его обвиняют в вымогательстве денег у бизнесмена. Российские власти периодически используют статью о вымогательстве (ст. 163 УК) для давления на политических активистов и журналистов, отмечают в ОВД-Инфо. 

20 апреля в редакцию мурманского издания «Арктический обозреватель» пришли силовики. Обыски также прошли в квартирах у некоторых сотрудников. Силовики изъяли компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. По информации телеграм-канала «Мурманский свинопас», уголовное дело против журналистов возбудили по статье о клевете из-за текста о закупке «тёплых остановок», которые изначально не подходили для эксплуатации в районах Крайнего севера. 

20 апреля в ОВД-Инфо сообщили, что адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов останется в СИЗО до 26 июля. Талантова преследуют по статьям о распространении «фейков» про армию и возбуждении ненависти или вражды.

21 апреля следствие в Москве попросило заочно арестовать журналиста Bellingcat Христо Грозева. В конце декабря 2022 г. МВД РФ объявило Грозева в розыск по уголовной статье. О каком именно правонарушении шла речь, не уточнялось. 

Журналиста также объявили «иноагентом». 

«Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

21 апреля СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении журналистки издания DOXA Марии Меньшиковой. Поводом послужил пост во «ВКонтакте» о поджогах военкоматов в сообществе «Журнал DOXA», который Меньшикова опубликовала 9 июля 2022 года. Экспертиза установила, что оно содержит признаки «оправдания, побуждения оказать поддержку лицам, чья деятельность оценивается как противоправная, в том числе террористическая».

24 апреля 300 иностранных журналистов подписали открытое письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с требованием освободить Эвана Гершковича. В их числе — корреспонденты Би-би-си, The New York Times, The New Yorker, сотрудники The Guardian, польской газеты Wyborcza и других СМИ.

26 апреля в Краснодаре полицейские задержали журналистку SOTAvision Алипат Султанбегову. Её отпустили с протоколом по статье о «дискредитации» российской армии за сторис в Instagram с антивоенным рисунком девочки Маши Москалевой. 

26 апреля стало известно, что В Петербурге стали приходить повестки с требованием прийти в военкомат и угрозой «введения ограничительных мер» в случае неявки. Одну из них получил журналист Даниил Большаков.

27 апреля СМИ сообщили, что к журналисту Эвану Гершковичу не пустили в СИЗО американских дипломатов. 

28 апреля «Дзен» заблокировал аккаунт «Новой газеты» по требованию Генпрокуратуры.

 

Луч света

18 апреля главный редактор пензенской  газеты «Новая альтернатива» Максим Денисов отсудил у полиции 60 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Об этом рассказали в Центре защиты прав СМИ со ссылкой на издание «НеМосква».

В июле 2022 года глава медиахолдинга «Экспресс» Антон Шаронов, баллотировавшийся в депутаты Заксобрания, обвинил Денисова в клевете. После этого полиция пришла в квартиру журналиста с обыском. Однако в декабре уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Тогда Денисов обратился в суд с требованием возместить 100 тыс. руб. морального ущерба и компенсировать 30 тыс. руб., потраченных на услуги адвоката.

«Полиция и Минфин просили отказать в компенсации, поскольку не увидели документов, подтверждающих понесенные моральные страдания, — рассказал «НеМоскве» Денисов. — При этом прокурор счёл мои требования обоснованными, но просил снизить компенсацию морального вреда хотя бы до 30 тыс. руб.».

В итоге суд назначил журналисту компенсацию морального ущерба в 60 тыс. руб. Для возвращения ещё 30 тыс., потраченных на адвоката, Денисову посоветовали подать отдельный иск.

свобода слова цензура Роскомнадзор Радио Свобода ЛГБТ Росбалт Bellingcat DOXA Новая газета Пруфы RusNews Мария Пономаренко Листок Христо Грозев Эван Гершкович The Wall Street Journal Орлец Дмитрий Талантов Аркадий Бабченко Новая альтернатива Kozapress Владимир Кара-Мурза Арктический обозреватель

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