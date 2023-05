Дайджест преследований СМИ: апрель'2023

4 апреля в Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России «Радио Свобода». Гражданина обвинили в «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра».

7 апреля в Горно-Алтайске суд вернул дело журналиста и издателя газеты «Листок» Сергея Михайлова о «фейках» про армию в прокуратуру. Напомним, весной 2022 года Михайлов разместил девять телеграм-постов о событиях в Мариуполе и Буче.

7 апреля журналиста Аркадия Бабченко объявили «иноагентом».

11 апреля издание RusNews сообщило, что на его журналиста Романа Иванова заведено три уголовных дела за посты в Telegram, за которые ему грозит от 5 до 10 лет колонии по статье о «фейках» о российской армии по мотиву политической ненависти.

11 апреля полиция пришла в редакцию уфимского издания «Пруфы», сообщило само издание. Правоохранители изъяли часть редакционной техник.

«В связи с тем, что заявление писал глава администрации [города] Хабирова, редакция считает дело политически мотивированным, а также местью за ряд расследований, результатом которых стали громкие уголовные дела», — заявили журналисты.

14 апреля стало известно, что Роскомнадзор принял решение закрыть нижегородское издание Kozapress, которое не работает с 2021 года. Его основательница Ирина Славина совершила самоубийство в октябре 2020 года.

14 апреля стало известно, что АО «РС-Балт» (объявлено «иноагентом»), которое является учредителем информационного агентства «Росбалт», запустило процесс ликвидации. При этом само информагентство работу продолжит.

«Ликвидируется АО «РС-Балт», юридическое лицо. Нас назначили иноагентом, хотя мы считаем, что это несправедливо, потому что зарубежного финансирования у нас никогда не было и нет. Через год с нас по закону должны были снять это гордое звание, но этого не произошло. А существовать на отсутствии денег пока еще никто не научился», — рассказала генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина.

В реестр «иностранных агентов» «Росбалт» внесли в октябре 2021 года — из-за 90 тысяч рублей, полученных от информационно-аналитического центра «Сова» за аренду зала для пресс-конференции.

17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу. Кроме этого, суд назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и на семь лет запретил заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза признан виновным в госизмене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Свободная Россия».

18 апреля Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в «шпионаже».

«Профессия журналиста — это вражеская для страны профессия», — отреагировал главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Напомним, ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. Как утверждает спецслужба, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну.

19 апреля Роскомнадзор утвердил критерии «ЛГБТ-пропаганды». Запрещённой будет считаться информация, которая:

направлена на то, чтобы убедить человека в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, вызывает к ним интерес и обосновывает их преимущество над традиционными;

создает «искажённое представление о социальной равноценности» традиционных и нетрадиционных отношений;

направлена на то, чтобы сформировать положительное отношение к смене пола.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

20 апреля суд в апелляционной инстанции утвердил приговор журналистке RusNews Марии Пономаренко. Ей дали шесть лет колонии из-за поста о событиях в Мариуполе.

20 апреля прокурор вернул на доследование дело журналиста издания «Орлец» Владимира Панфилова. Его обвиняют в вымогательстве денег у бизнесмена. Российские власти периодически используют статью о вымогательстве (ст. 163 УК) для давления на политических активистов и журналистов, отмечают в ОВД-Инфо.

20 апреля в редакцию мурманского издания «Арктический обозреватель» пришли силовики. Обыски также прошли в квартирах у некоторых сотрудников. Силовики изъяли компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. По информации телеграм-канала «Мурманский свинопас», уголовное дело против журналистов возбудили по статье о клевете из-за текста о закупке «тёплых остановок», которые изначально не подходили для эксплуатации в районах Крайнего севера.

20 апреля в ОВД-Инфо сообщили, что адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов останется в СИЗО до 26 июля. Талантова преследуют по статьям о распространении «фейков» про армию и возбуждении ненависти или вражды.

21 апреля следствие в Москве попросило заочно арестовать журналиста Bellingcat Христо Грозева. В конце декабря 2022 г. МВД РФ объявило Грозева в розыск по уголовной статье. О каком именно правонарушении шла речь, не уточнялось.

Журналиста также объявили «иноагентом».

«Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

21 апреля СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении журналистки издания DOXA Марии Меньшиковой. Поводом послужил пост во «ВКонтакте» о поджогах военкоматов в сообществе «Журнал DOXA», который Меньшикова опубликовала 9 июля 2022 года. Экспертиза установила, что оно содержит признаки «оправдания, побуждения оказать поддержку лицам, чья деятельность оценивается как противоправная, в том числе террористическая».

24 апреля 300 иностранных журналистов подписали открытое письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с требованием освободить Эвана Гершковича. В их числе — корреспонденты Би-би-си, The New York Times, The New Yorker, сотрудники The Guardian, польской газеты Wyborcza и других СМИ.

26 апреля в Краснодаре полицейские задержали журналистку SOTAvision Алипат Султанбегову. Её отпустили с протоколом по статье о «дискредитации» российской армии за сторис в Instagram с антивоенным рисунком девочки Маши Москалевой.

26 апреля стало известно, что В Петербурге стали приходить повестки с требованием прийти в военкомат и угрозой «введения ограничительных мер» в случае неявки. Одну из них получил журналист Даниил Большаков.

27 апреля СМИ сообщили, что к журналисту Эвану Гершковичу не пустили в СИЗО американских дипломатов.

28 апреля «Дзен» заблокировал аккаунт «Новой газеты» по требованию Генпрокуратуры.

Луч света

18 апреля главный редактор пензенской газеты «Новая альтернатива» Максим Денисов отсудил у полиции 60 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Об этом рассказали в Центре защиты прав СМИ со ссылкой на издание «НеМосква».

В июле 2022 года глава медиахолдинга «Экспресс» Антон Шаронов, баллотировавшийся в депутаты Заксобрания, обвинил Денисова в клевете. После этого полиция пришла в квартиру журналиста с обыском. Однако в декабре уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Тогда Денисов обратился в суд с требованием возместить 100 тыс. руб. морального ущерба и компенсировать 30 тыс. руб., потраченных на услуги адвоката.

«Полиция и Минфин просили отказать в компенсации, поскольку не увидели документов, подтверждающих понесенные моральные страдания, — рассказал «НеМоскве» Денисов. — При этом прокурор счёл мои требования обоснованными, но просил снизить компенсацию морального вреда хотя бы до 30 тыс. руб.».

В итоге суд назначил журналисту компенсацию морального ущерба в 60 тыс. руб. Для возвращения ещё 30 тыс., потраченных на адвоката, Денисову посоветовали подать отдельный иск.