Дайджест преследований СМИ: август'2023

2 августа Верховный суд признал законным приговор экс-журналисту Ивану Сафронову. Напомним, Сафронов осуждён на 22 года колонии строгого режима по статье о госизмене.

4 августа журналистка «Новой газеты» Елена Милашина заявила, что нападение на неё и адвоката Александра Немова в Чечне связано с их поисками бывшего чеченского силовика Ясина Халидова. Сам пропавший Халидов был связан с общественными активистами братьями Янгулбаевыми.

Напомним, 4 июля Милашина и Немов ехали на судебное заседание по делу матери Янгулбаевых Заремы Мусаевой. По дороге из аэропорта журналистку и адвоката избили неизвестные. В больнице у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14) и множественные ушибы мягких тканей.

4 августа Лига безопасного интернета направила обращение в Следственный комитет (СК) с просьбой проверить интервью Алексея Панина Ксении Собчак. По мнению главы организации Екатерины Мизулиной, в ролике актёр «публично призывает к развалу России и убийству президента России Владимира Путина».

«Екатерина, ну что вы. Мое дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно/нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почёта, это попытка понять взгляды разных людей. Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все «террористические» высказывания были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями», — прокомментировала обращение Мизулиной Ксения Собчак.

7 августа суд отказал экс-главе Союза журналистов Карелии Георгию Чентемирову в снятии статуса «иноагента».

После включения Чентемирова в «иноагенты» его исключили из Союза журналистов Карелии. Более 30 его коллег в знак солидарности вышли из организации.

7 августа МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), её карточка появилась в ведомственной базе данных. Статья, по которой ведётся розыск, неизвестна. В августе прошлого года СК сообщил, что изучит высказывания Соколовой в эфире одного из украинских телеканалов о «необходимости убийства русских людей по национальному признаку».

9 августа директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулову вызвали на составление протокола в полицию. Издание вновь обвиняют в «дискредитации» российской армии.

«Это очередная попытка давления на нашу редакцию после публикаций текстов о вопиющих случаях коррупции и возможной взятке высокопоставленным силовикам МВД в полтора миллиона долларов. Всё-таки материал о видео из колонии, на котором действующий начальник уголовного розыска Свердловской области договаривается с членом ОПГ, видимо, сильно нервирует свердловское ГУ МВД», — заявила в ответ на новые претензии от силовиков Гузель Аиткулова.

9 августа стало известно, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали сообщества издания The Bell на территории России. Информация об этом появилась в телеграм-канале СМИ. Причина блокировки не уточняется.

10 августа Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацию Conflict Intelligence Team (CIT). Эта организация специализируется на OSINT-расследованиях событий в зонах военных конфликтов. Она была создана в 2014 году Русланом Левиевым (Минюст ранее внёс его в реестр иноагентов).

10 августа журналиста Александра Невзорова оштрафовали на 20 тыс. руб. за «нехорошие» слова про армию и Путина. Речь идёт о двух видео.

«Экспертиза сказала, что в видео содержатся признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов», — говорится в релизе суда.

10 августа на 30 тыс. руб. из-за отсутствия «иноагентской» маркировки на постах в Telegram оштрафовали блогера Илью Варламова.

12 августа стало известно, что журналистку Марию Пономаренко переведут в колонию в Барнауле, где живут её дочери. Напомним, в феврале суд приговорил её к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ. Отбывать наказание девушку отправили в колонию Красноярска, который находится на расстоянии почти 950 километров от Барнаула, в котором живут её дети. В июле RusNews, издание, в котором работала Пономаренко, призвало всех неравнодушных написать обращение о том, чтобы журналистку перевели из колонии Красноярска в колонию Алтайского края, поближе к дочерям.

14 августа стало известно, что в Самаре заочно арестовали редактора местного издания «Протокол.Самара» Сергея Подсытника. Его обвиняют по делу о «фейках» про российскую армию.

14 августа блокировка сайта-«зеркала» «Новой газеты» на домене ampproject.com, принадлежащем Google, побудила редакционный коллектив выступить с официальным заявлением.

По мнению редакции, заблокировали россиянам доступ к «кусочку Гугла» российские органы власти. Произошедшее журналисты считают незаконным, блокировку они называют актом цензуры.

«”Новая газета” обсудит способы минимизации последствий очередной блокировки. Мы продолжаем работать, а читать нас можно так же, как и все другие заблокированные медиаресурсы после начала СВО», — говорится в заявлении издания.

15 августа журналистка Елена Костюченко сообщила о возможном отравлении в Германии. В октябре 2022 года она почувствовала себя плохо. В числе симптомов девушка перечислила боль в животе, утомляемость, головокружение, позднее у неё возникли проблемы со сном. По словам Костюченко, один из врачей предположил, что её могли отравить. Журналистка обратилась в полицию, но в мае мае 2023 года прокуратура Берлина уведомила её, что дело о покушении на убийство прекращено за неимением доказательств.

В то же время врачи, консультировавшие следователей, предположили, что девушку могли отравить хлорорганическим соединением. После получения этих данных прокуратура снова открыла дело в середине июля.

15 августа журналисту Роману Суперу отказали в снятии статуса «иноагента». По словам Супера, основаниями для его признания «иностранным агентом» стали антивоенный канал, который он ведёт, и два гонорара от издания Esquire. Журналист сказал, что планирует обжаловать решение судьи «во всех российских и далее зарубежных инстанциях».

15 августа силовики провели второй обыск в квартире журналистки Светланы Анохиной в Махачкале. Первый обыск в её квартире имел место в апреле 2022 года и был связан с пацифистской публикацией девушки в соцсетях. Позднее стало известно об уголовном деле против журналистки по статье о «дискредитации армии»

16 августа стало известно, что МИД России отказался продлить визу бывшему редактору The Moscow Times нидерландской журналистке Еве Хартог. Несколькими днями она ездила на оглашение приговора Алексею Навальному по делу об экстремизме.

«Решение было принято “компетентными органами” — так часто называют службы безопасности. Согласно международному праву, никаких объяснений мне предоставлять не обязаны. Мне дали шесть дней, чтобы закончить свою жизнь», — прокомментировала ситуацию журналистка.

16 августа стало известно, что пометка «иностранный агент» впервые появится на аккредитационных удостоверениях журналистов для работы на выборах в сентябре 2023 года.

«При подаче аккредитации на любые выборы в сентябре, во всех регионах, необходимо отмечать, признан ли журналист иностранным агентом. Если он входит в реестр иностранных агентов, то в его аккредитационной карточке, удостоверении будет отмечен статус «иностранный агент», — уточнили в Центральной избирательной комиссии.

17 августа в «Газпром-Медиа» заявили, что считают целесообразным ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы», поскольку радиостанция, ранее входившая в холдинг, прекратила работу ещё в прошлом году и теперь приносит убытки.

«Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят. По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии [бывшим главным редактором радиостанции] Алексеем Венедиктовым сильно преувеличена», — заявили в «Газпром-Медиа».

17 августа Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить доступ пользователей к YouTube-каналу МИЦ «Известия» Iz.ru, сообщили в самом издании.

18 августа суд в Москве оштрафовал The Insider SIA, Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям, а также директора фонда и журналистку Ольгу Романову за нарушения в деятельности «иноагента».

The Insider SIA оштрафован на 400 тыс. руб., Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям — на 350 тыс. руб., Ольга Романова — на 100 тыс. руб.

18 августа журналиста Карена Шаиняна объявили в розыск.

«Я по-прежнему не знаю, в чём суть уголовного дела против меня, знаю только, что оно находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району. Они не сообщают моему адвокату даже статью», — рассказал Шаинян журналистам «Медиазоны».

Напомним, в июле Росфинмониторинг внёс Карена Шаиняна в перечень экстремистов и террористов.

18 августа Роскомнадзор заявил, что с начала специальной военной операции заблокировал в России около 30 тыс. материалов с призывами к «несанкционированным» акциям против «СВО», а также более 270 тыс. материалов с фейками и экстремистским контентом.

19 августа суд в Улан-Удэ зарегистрировал уголовное дело в отношении журналистки Александры Гармажаповой. Бывшую сотрудницу «Фонтанки» и петербургской «Новой газеты» обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти.

19 августа YouTube удалил канал «Пропаганда» ведущего программы «Время покажет» Анатолия Кузичева.

21 августа журналистам «Росдержавы» Яну Кателевскому и Александру Дорогову снова продлили срок содержания под стражей — до 24 ноября. Их обвиняют в вымогательстве и оскорблении должностного лица: следствие считает, что они требовали 1,3 млн руб. у сотрудника ДПС за отказ от публикации материалов про него.

22 августа в Хакасии прокурор потребовал отправить журналиста Михаила Афанасьева в колонию на шесть лет, с дополнительным запретом заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в СМИ и интернете на 3 года.

Журналист находится под стражей с 14 апреля 2022 года по обвинению в распространении фейков за публикацию статьи о хакасском ОМОНе в апреле 2022 года. В июне 2022 года «Мемориал» признал его политзаключенным.

23 августа на основательницу «Дождя» Наталью Синдееву составили протокол из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в публикациях.

23 августа писателя Михаила Зыгаря также оштрафовали на 30 тыс. руб. из‑за отсутствия маркировки «иностранного агента» в четырёх постах в Telegram.

24 августа суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже до 30 ноября.

25 августа «Росбалт» был исключён из списка «иноагентов» в связи с «прекращением получения от иностранных источников денежных средств».

25 августа суд прекратил дело о «дискредитации» армии против главреда ростовского издания 1RND Елены Доровских, награждённой медалью «За военно-патриотическую работу». 1RND отмечал, что протокол на Доровских составили «буквально через день» после вручения ей негосударственной награды «За военно-патриотическую работу».

25 августа журналистку Юлию Таратуту оштрафовали за нарушение требований к «иностранным агентам». Поводом для протокола против журналистки стала, по версии Минюста, несвоевременная подача отчёта.

26 августа Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск редактора журнала DOXA Армена Арамяна. Что послужило причиной для этого, неизвестно.

28 августа Главред «Псковской губернии» Денис Камалягин оштрафован на 35 тыс. рублей за несоблюдение маркировки «иноагента».

28 августа Министерство юстиции РФ включило в реестр «иностранных агентов» российского журналиста и публициста Виталия Дымарского, журналиста Константина Эггерта и интернет-издание «Довод».

28 августа гособвинение потребовало заочно приговорить к 13 годам колонии основателя телеграм-канала «Сканер» Руслана Карпука (известен под псевдонимом Руслан Левиев, объявлен «иноагентом») и журналиста Майкла Наки (также объявлен «иноагентом») по делу о «дискредитации армии».

30 августа на главного редактора «МК Якутия» Евдокию Дорофееву составили административный протокол о распространении в СМИ информации об «иноагенте» без указания его статуса.

31 августа на журналиста Карена Шаиняна составили протокол по «иноагентской» статье. Поводом для протокола стало якобы распространение материалов без маркировки «иноагента». О каких именно постах Шаиняна идет речь, неизвестно.

31 августа Deutsche Welle также оштрафовали на 400 тыс. руб. из‑за отсутствия маркировки «иностранного агента» на роликах в YouTube. Поводом для протокола стали стали ролики на канале на YouTube издания под названиями «Действительно ли в Германии отменяют Чехова, Достоевского и Тургенева?» и «Российский танк в Риге и протестные митинги», опубликованные в феврале этого года.