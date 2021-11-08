Минцифры смягчило порядок передачи данных корпоративных абонентов Роскомнадзору

Минцифры доработало проект постановления Правительства, утверждающее порядок предоставления операторами данных об абонентах для поиска серых SIM-карт. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на опубликованный министерством документ.



Согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот серых SIM-карт, все новые клиенты-юрлица операторов должны с 1 июня регистрировать пользователей SIM-карт в единой системе идентификации и аутентификации. Для проверки исполнения требования Роскомнадзор сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных, расположении абонентов относительно ближайших базовых станций и др. Операторам эти требования не понравились, поскольку они нарушают тайну связи. Предполагалось, что они будут передавать все данные о биллинге абонентов в центр мониторинга Роскомнадзора. Данные требования вступили в силу в начале октября текущего года.



Новая версия проекта постановления говорит, что РКН может запрашивать биллинг за две недели не чаще чем раз в полгода.



Список данных, которые может затребовать надзорное ведомство, остался неизменным, но новый вариант предполагает получение Роскомнадзором части сведений лишь по решению суда: международный идентификационный номер абонента, дату и время оказания ему услуг и объем переданных и полученных данных. По-прежнему без суда Роскомнадзор сможет требовать информацию о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.



Минцифры уточняет, что работа над актами будет продолжаться, так как «важно навести порядок на рынке серых SIM-карт, исключив предоставление избыточных сведений операторами и обеспечив сохранность данных абонентов».



Источник в крупном операторе настаивает, что требования надзорного ведомства по-прежнему избыточны.



«Столько информации для борьбы с серыми SIM-картами Роскомнадзору точно не требуется. Столько не имеют даже силовые органы»,— согласна директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.



Создаваемая система подразумевает передачу сведений не только о корпоративных абонентах, но и о физлицах, указывает собеседник «Ъ» в другом операторе. Ее создание он оценил в 1–2 млрд руб. на крупного оператора. От официальных комментариев в компаниях отказались, в Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.