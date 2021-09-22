Роскомнадзор формирует реестр соцсетей

Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в соответствии с законом об их самоконтроле (№ 530-ФЗ). Напомним, с 1 февраля 2021 года соцсети обязаны сами выявлять и блокировать запрещённую информацию. Пока в список включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента. В ситуациях, когда быстрота реагирования имеет ключевое значение для безопасности граждан, соцсети будут руководствоваться требованиями закона о самоконтроле», — говорится на сайте ведомства.

Соцсети должны самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к незаконному контенту, как то:

– материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

– информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий;

– данные о способах изготовления и использования наркотиков;

– информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

– реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

– информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

– призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее руководитель IP/IT-практики юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк заявлял, что закон может быть направлен и на обязательную блокировку контента оппозиционных политиков:

«Это и информация, выражающая неуважение к органам государственной власти, и призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях. К тому же владелец социальной сети обязан не допускать использование ресурса для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Ключевым словосочетанием здесь является “иную специально охраняемую законом тайну”.

Помимо этого закон обязывает интернет-ресурсы размещать Правила социальных сетей, счётчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении подобных заявлений. Площадки также должны уведомлять пользователей об ограничениях к их контенту и принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе и отменять потом эти ограничения.