С начала 2022 года произошло более 40 утечек баз данных россиян

В России произошло более 40 крупных утечек баз персональных данных с начала 2022 года, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на заседании Общественного совета надзорного ведомства:

«С начала года произошло уже более 40 крупных утечек, в результате которых скомпрометировано свыше 300 млн записей».

По его словам, принятые миры для решения этой проблемы обеспечат гарантию сохранности личных данных россиян. Чиновник имеет в виду недавно принятые поправки к закону о персональных данных дает россиянам возможности для защиты личной информации. «У операторов персональных также появились новые обязанности, направленные в первую очередь на повышение прозрачности их деятельности»,— отметил замглавы Роскомнадзора.



Об этом же говорит депутат Госдумы Антон Горелкин. «Уже в сентябре начинают действовать новые правила, по которым операторы обязаны в течение десяти дней предоставить гражданину исчерпывающую информацию о том, как используются его данные, – написал он в Telegram. – При этом закон запрещает отказывать человеку в обслуживании, если он не хочет предоставлять свои персональные данные, и ужесточает порядок информирования об их утечках и трансграничной передаче. Соответствующий электронный сервис РКН уже готовит к запуску».



Власти позиционируют новый закон так: «персональные данные — это собственность гражданина». Они обещают со стороны государства «защитить это право и сформировать у бизнеса ответственное отношение к личной информации своих клиентов».

В июле Минцифры обсуждали размеры и порядок штрафов компаний за утечку персональных данных. Как сообщало министерство, в новой версии законопроекта за первую утечку штраф будет фиксированным, сумма будет зависеть от объема попавших в сеть данных. В повторном случае будет применяться оборотный штраф — процент от прибыли компании.

В начале августа депутат Госдумы Михаил Романов обратился в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела по поводу утечки из «Яндекс.Еды». Проверив это, наши специалисты направили от своего имени заявление в СК РФ о признании 21 доверителей РКС в качестве потерпевших по делу.