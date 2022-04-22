Starlink пробился сквозь «глушилки» российской армии

Минобороны США заявило об «ошеломляющих» успехах SpaceX в доставке спутникового интернета Украине, несмотря на действия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сообщается, что в марте текущего года принадлежащая Илону Маску компания остановила российскую атаку с применением электромагнитного оружия.

Представитель Пентагона рассказал, что после того, как Россия развернула войска на территории Крыма в 2014 году, российские военные широко использовали средства РЭБ на украинском Донбассе — часто с большим успехом, используя электромагнитные сигналы для обнаружения позиций украинских сил и вывода из строя такой техники как дроны. Однако нынешний конфликт может обнажить пределы возможностей России в области РЭБ.

Дэйв Тремпер, директор отдела радиоэлектронной борьбы в канцелярии министра обороны, указал на способность SpaceX своевременно противостоять попыткам России заглушить спутниковую широкополосную службу Starlink, которая обеспечивала подключение Украины к Интернету:

«На следующий день [после сообщения о российских попытках глушения] Starlink добавил строку кода и исправил ее... И вдруг эта [российская помеховая атака] перестала быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило».

«Мы должны иметь такую ​​маневренность», — добавил представитель Пентагона.

Американские военные должны взять страницу из книги SpaceX в борьбе с электромагнитной войной, поскольку аэрокосмическая компания Илона Маскса одержала «потрясающие» победы над российскими хакерами в Украине, считают в военном ведомстве США.

На данный момент на территории Украины работают 5000 терминалов Starlink, 3667 из которых были подарены SpaceX, а 1333 из них были приобретены Агентством США по международному развитию.

Напомним, уже 26 февраля, спустя два дня после начала так называемой «специальной военной операции» армии РФ, Илон Маск сообщил о включения сервиса Starlink на территории Украины в ответ на просьбу Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. А первые комплекты оборудования для подключения к сервису прибыли в страну спустя всего несколько дней.

Украинские журналисты сообщают, что интернет от Илона Маска очень помогает жителям страны в получении доступа к интернету в отдалённых сёлах. Так, Кристина Бердынских рассказала, что жители одного из населённых пунктов в Киевской области впервые смогли использовать свои мобильные телефоны для связи с родственниками, о которых долгое время не было никаких известий из-за военных действий.