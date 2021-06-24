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24 июня 2021 г. 11:56

Илон Маск: Starlink станет публичной компанией после стабилизации финансового потока

Предприниматель также хочет, чтобы предпочтение на бирже получили долгосрочные акционеры Tesla.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск планирует сделать подразделение спутниковой связи Starlink публичной компанией только после того, как доходы Starlink станут прогнозируемыми. По его мнению, более быстрый выход на биржу будет и более болезненным. «Сделаю всё от меня зависящее, чтобы предпочтение получили долгосрочные акционеры Tesla»,  добавил Маск, который является одной из ключевых фигур и этой компании.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в прошлом году, что Starlink может быть отделена от SpaceX для первичного публичного размещения акций. В июне этого года она рассказала, что SpaceX рассчитывает обеспечить глобальное покрытие спутниковой связью Starlink к сентябрю.

Сообщалось, что Starlink обойдётся SpaceX не менее чем в 10 млрд долл., но руководство рассчитывает, что спутниковая сеть сможет приносить до 30 млрд долл. в год. В мае Маск заявил о более 500 тыс. предварительных заказов на услуги компании. Предприниматель не ожидает никаких технических проблем с удовлетворением спроса. Приём предзаказов открыт в феврале. Протестировать интернет из космоса можно за 99 долл. в месяц.

Starlink, по словам Маска, станет важным источником финансирования некоторых других его проектов, включая отправку колонизацию Марса и отправку туда туристов.

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