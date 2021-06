Илон Маск: Starlink станет публичной компанией после стабилизации финансового потока

Генеральный директор SpaceX Илон Маск планирует сделать подразделение спутниковой связи Starlink публичной компанией только после того, как доходы Starlink станут прогнозируемыми. По его мнению, более быстрый выход на биржу будет и более болезненным. «Сделаю всё от меня зависящее, чтобы предпочтение получили долгосрочные акционеры Tesla», — добавил Маск, который является одной из ключевых фигур и этой компании.

At least a few years before Starlink revenue is reasonably predictable. Going public sooner than that would be very painful. Will do my best to give long-term Tesla shareholders preference.