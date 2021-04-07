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April 7, 2021, 8:34 a.m.

СК прекратил дело неудачно пошутившего о массовом убийстве челябинского студента

Следователи не установили в действиях молодого человека состава преступления по факту приготовления массового убийства, о котором он написал во «ВКонтакте».

Следственный комитет России прекратил дело студента кулинарного колледжа в Челябинске Дениса Куценко за отсутствием состава преступления, сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

Куценко обвиняли в подготовке массового убийства из-за поста (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Следователь обнаружил, что 20 сентября студент опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» текст «23.09.2020 — Массовое убийство! Андрей Чикатило шлет вам большой привет». В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что Куценко «имел умысел на убийство двух и более лиц на территории Ленинского района Челябинска». При обыске у него изъяли ножи.

Кроме того, в переписке во «ВКонтакте» юноша сообщил одногруппникам, что хочет совершить суицид, при этом пострадают другие. Приятели Куценко продемонстрировали аудиозапись из личной переписки преподавателям.

Молодой человек заявил, что все разговоры о суициде и других пострадавших — пранк, никаких правонарушений он не планировал. Ножи же, по его словам, он купил в кулинарных целях, поскольку учится на повара.

«СКР поторопился возбудить дело о приготовлении к массовому убийству. Однако никаких доказательств подобных намерений выявить не удалось. Куценко направляли на психиатрическую экспертизу, которая никаких отклонений у него не выявила. В результате дело было прекращено за отсутствием состава преступления», — пишет Чиков. 

СК также усмотрел было в действиях Куценко признаки заведомо ложного сообщения о терроризме (ч. 1 ст. 207 УК), однако и это дело  прекратили — «за деятельным раскаянием».

соцсети ВКонтакте Агора Павел Чиков Следственный комитет ст.207.1 терроризм Челябинск пост ст.105.2

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